La Diputació d'Alacant activarà una línia d'ajudes per a reforçar la seguretat en els festejos de bous al carrer

Segons ha manifestat Mazón, qui ha mostrat la seua disconformitat amb la prohibició d'aquests esdeveniments, "el camí per a evitar que es produïsquen accident en els festejos taurins no pot ser el de la prohibició sinó el de la informació, la conscienciació i el reforç de les mesures de seguretat" i per açò ha anunciat l'engegada en 2023 d'una convocatòria de subvencions dirigida a millorar eixa seguretat dels festejos.

La línia d'ajudes permetrà cobrir, entre altres aspectes, l'adquisició de braçalets identificatius i walkie talkies per als voluntaris, lliteres d'emergència per al trasllat de ferits, l'edició de fullets informatius en diversos idiomes o la instal·lació de sirenes i altres mecanismes d'avís.

El president de la corporació provincial ha reiterat que l'objectiu és "adoptar totes les mesures possibles que ajuden a millorar la seguretat, la informació, la conscienciació i la prevenció i comptar amb la implicació de tots: ajuntaments, federació i participants".

També ha afegit que el reforç de la seguretat tindrà una incidència positiva en la cobertura de les pòlisses d'assegurances. "El millor que podem fer per a facilitar que aquests esdeveniments puguen tindre una bona assegurança és reforçar inicialment la seguretat", ha apuntat.