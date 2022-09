Carmencita tanca 2021 amb unes vendes de 85 milions d'euros, un 15% més que abans de la pandèmia

20M EP

NOTICIA

L'empresa Carmencita va tancar 2021 amb unes vendes de 85 milions d'euros i un benefici després d'impostos de 4,8 milions. Enfront d'un 2020 marcat per la crisi sanitària, on la companyia va experimentar un creixement del 25 per cent a causa del confinament en les llars, el passat any va disminuir en un 9% les vendes.