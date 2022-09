Localitzen un niu de tortuga careta en una platja de Borriana

El niu, segons ha explicat la directora de la fundació, Sales Tomás, "presentava nombrosos rastres de rabosa, com a petjades o excrements, la qual cosa fa pensar que no hi ha hagut una eclosió natural i que la major part d'ous han sigut depredats".

A la zona s'ha desplaçat un investigador de la Unitat de Zoologia Marina de l'Institut Cavanilles de la Universitat de València, Jesús Tomás, que ha inspeccionat el niu, retirant alguns ous sencers, tot i que inviables, per al seu estudi posterior.

L'investigador ha destacat "la importància de la troballa i la necessitat d'implicar particulars i entitats conservacionistes en les xarxes de seguiment d'aquests nius".

La localització primerenca dels nius, segons Jesús Tomás, "és clau per a garantir l'èxit de les posades i algunes iniciatives europees, com el projecte LIFE MedTurtles, ja treballen en eixa línia".