Altea comptarà amb el primer centre de dia públic per a persones majors amb una capacitat de 60 places

Mas ha visitat la parcel·la on se situarà el futur centre, que suposarà un "pas importantíssim no només per a Altea sinó per a tota la comarca, ja que duplicarà l'oferta actual de places públiques en centres de dia en la Marina Baixa", informa la Generalitat en un comunicat.

La vicepresidenta ha explicat que es tracta d'un projecte inclòs en el Pla Convivint de la Generalitat, impulsat per Igualtat per a dur a terme una transformació en la xarxa de centres i servicis de la Comunitat Valenciana. "És un pla ambiciós i molt necessari davant l'evident dèficit en places i servicis, després de dècades sense apostar per la gestió dels servicis socials", ha agregat.

En aquest sentit, ha assenyalat que és responsabilitat del Consell "tindre la mirada posada en les necessitats de les persones majors i crear infraestructures i espais per a un envelliment actiu i acompanyat, que els permeta sentir-se útils i continuar aportant a la societat".

El futur centre de dia públic per a persones majors comptarà amb un total de 1.481 metres quadrats construïts, a més de 824 metres quadrats d'espais exteriors i terrasses.

La seua construcció s'ajusta als paràmetres dels centres del futur decret de Tipologies de la Conselleria, amb espais amplis, accessibilitat completa, zones exteriors enjardinades i una terrassa transitable vinculada al menjador. Quant a l'estructura, en la seua edificació se'n van a utilitzar materials bioclimàtics com la fusta amb bigues visibles que donen calidesa als espais d'atenció.

Prèviament a la visita de la parcel·la del futur centre, la vicepresidenta, acompanyada pel director general d'Infraestructures de Servicis Socials, Enric Juan, s'ha reunit amb l'alcalde d'Altea, Jaume Llinares, i amb membres de l'equip de govern municipal, per a tractar aquest i altres temes relacionats amb els servicis i recursos socials del municipi.

La vicepresidenta ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions per a "millorar i fer realitat projectes com aquest nou centre de dia", i ha agraït el treball conjunt amb l'Ajuntament d'Altea, que assumirà la delegació de competències del centre una vegada finalitzades les obres.