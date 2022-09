Festes aprova 59.200 euros en subvencions a 'Festes de Carrer' i festejos de barris i grups perifèrics

El Consell Rector del Patronat Municipal de Festes, reunit aquest dilluns en sessió ordinària, ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions destinades a finançar les tradicionals 'Festes de Carrer' i els festejos propis dels barris i grups perifèrics, corresponents a l'exercici 2021-22. El total de les ajudes és de 59.200 euros; 34.600 per a barris i grups perifèrics, i 24.600 per a Festes de Carrer.

"Impulsem una nova convocatòria d'ajudes a les 'Festes de Carrer' i les activitats festives de barris i grups perifèrics amb l'objectiu de contribuir a conservar i donar continuïtat a aquest tipus de festejos que se celebren al llarg de l'any en diferents punts de la ciutat", ha apuntat el regidor de Festes i president del Patronat Municipal de Festes, Omar Braina.

D'altra banda, el Consell Rector ha aprovat també la proposta d'informe de gestió del Patronat Municipal de Festes corresponent a l'exercici 2022 i la seua elevació a l'assemblea del patronat, que se celebrarà dissabte que ve, 24 de setembre.

Així mateix, s'ha donat llum verda al cens definitiu de membres d'aquesta assemblea. En aquest informe, entre altres qüestions, es detallen les festes organitzades durant l'any, en les quals destaquen les festes fundacionals de la Magdalena, així com l'execució del pressupost del 2022, que és de 2,1 milions d'euros.