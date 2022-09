Castelló activarà a l'octubre els punts de control de velocitat per a millorar la seguretat vial

L'Ajuntament de Castelló activarà el pròxim 3 d'octubre els punts fixos de control de la velocitat del trànsit mitjançant radar, que permetran millorar la seguretat vial i la protecció dels usuaris de les vies on estan situats, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Són tres punts de control de velocitat que estan instal·lats i senyalitzats des de fa setmanes, que començaran a funcionar a principis del mes que ve i les ubicacions del qual es poden consultar a través de la web de Castelló Conviu (castelloconviu.castello.es), en la qual s'ha habilitat un apartat denominat Control de velocitat, que inclou el mapa amb els punts en els quals s'han col·locat els punts de control i informació sobre aquest tema.

Estan instal·lats en la Ronda Nord a l'eixida del túnel de l'avinguda Lidón en sentit sud, a la Ronda Sud a l'altura del túnel en direcció a l'avinguda València; i a l'avinguda València direcció centre ciutat i abans de la rotonda CS-22. Aquestes ubicacions s'han decidit sobre la base del diagnòstic de l'accidentalitat realitzat en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Seguretat Vial de Castelló (PMUS) i d'acord amb les dades de sinistralitat vial facilitats per la Policia Local sobre trams de concentració d'accidents en els quals s'han registrat sinistres la causa principal dels quals és l'excés de velocitat.

"Hem habilitat un apartat en la web de Castelló Conviu amb el mapa de les ubicacions dels punts de control de velocitat perquè en qualsevol moment es puga consultar i estan senyalitzats des de fa setmanes, malgrat que no s'activaran fins a principis d'octubre, per a informar als i les conductores", ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Jorge Ribes.

"L'objectiu és incidir en el compliment dels límits de velocitat establits just en aquelles zones en les quals s'ha constatat concentració de sinistres. Per eixe motiu i per açò hem deixat un període previ sense activar els radars perquè la ciutadania s'habitue i conega la mesura", ha incidit el regidor de Mobilitat Sostenible.