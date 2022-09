El Consell engega una agenda cultural coordinada amb Benicarló i Vinaròs que inclou 21 espectacles

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), engega conjuntament amb els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs una agenda cultural que arreplega la programació d'arts escèniques i música de cinc espais culturals de la comarca del Maestrat.

La iniciativa presenta, per part de l'Ajuntament de Benicarló, les activitats del MUCBE, l'Auditori Pedro Mercader i el Magatzem de la Mar; des de l'Ajuntament de Vinaròs, de l'Auditori Municipal, i per part de Cultura de la Generalitat, la programació del Palau de Congressos de Peníscola.

El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps, ha destacat l'acord entre la Conselleria i els dos ajuntaments per a coordinar una agenda cultural en el Maestrat que, "sumant", -ha dit- fa que s'aporte una programació "de qualitat i variada en les comarques del nord".

"Es tracta de 21 espectacles d'arts escèniques i música en els quals el beneficiari absolut és el públic dels pobles del nord", ha emfatitzat el secretari autonòmic, i ha afegit que aquesta iniciativa pionera que s'engega en El Maestrat per a cosir i vertebrar de propostes culturals la comarca és "modèlica" i per a la Generalitat és "un pas importantíssim" una vegada que ja s'està en la segona temporada de programació regular en el Palau de Congressos de Peníscola.

L'agenda cultural conjunta té caràcter trimestral i en la primera entrega inclou espectacles en la comarca amb una programació que portarà obres de teatre com el Premi Max a la millor autoria revelació 2021, 'Los remedios', 'El tocadiscos de Fuster' o 'Turistas'. Destaca també la programació familiar amb espectacles com 'La Via Làctia', 'Satisfacshow' o 'La barca'.

"FERRAMENTA IMPRESCINDIBLE"

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha assenyalat que "la realització d'una agenda cultural amb la programació d'arts escèniques de Benicarló, Vinaròs i Peníscola és una ferramenta imprescindible per a comunicar la gran oferta cultural del territori i oferir totes aquestes propostes als veïns i veïnes de les tres ciutats, tota una oferta de proximitat cultural i que, al seu torn, es converteix en una potent programació per a tota la comarca".

Per la seua banda, el regidor de Cultura de Vinaròs, Fernando Juan Boix, ha recordat que des de fa temps, Vinaròs forma part activa del Circuit Cultural Valencià, que és una gran ferramenta de descentralització i permet a molts pobles llunyans a València poder gaudir d'una programació de teatre "professional estable i en xarxa", i ha donat la benvinguda a la nova agenda com "una ferramenta més de treball de coordinació dels pobles de la zona nord de Castelló, on la ciutadania podrà gaudir de tota una oferta cultural de gran qualitat, gràcies a l'esforç de l'Institut Valencià de Cultura, dels ajuntaments i dels tècnics".

Finalment, el delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha recordat que "amb la realització d'aquesta agenda s'ha pensat, en primer lloc, en el públic, ja que la mesura possibilitarà gaudir de la millor oferta cultural i no haver d'escollir entre un espectacle o un altre", i ha assegurat que es busca "aconseguir construir entre els espais culturals de la comarca un circuit amb una programació de qualitat i de servici públic".

L'agenda impresa en paper es pot obtindre ja en els espais culturals de Benicarló i Vinaròs i a palau de Congressos de Peníscola.