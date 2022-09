Detingudes tres persones per traficar amb drogues en un local d'oci de Castelló

Agents de la Policia Nacional a Castelló han detingut tres persones en una operació contra el consum i tràfic de drogues en locals d'oci, i s'ha confiscat de 400 grams de marihuana, 138 grams d'haixix, 88 grams de fongs, diners, una bàscula de precisió i uns altres útils per al tràfic de drogues.

Els efectes intervinguts, estaven uns en possessió dels propis detinguts i uns altres en un vehicle que pel que sembla estava sent utilitzat per ells, aparcat en els voltants, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Dins del Pla Estratègic de resposta policial al consum i trànsit minorista de drogues en zones, llocs i locals d'oci -Pla Oci-, la Policia Nacional de Castelló ha establit durant el mes d'agost un dispositiu específic amb la finalitat de previndre el consum i trànsit de drogues en aquestes zones, tenint coneixement de la gran afluència de persones a Castelló amb motiu de la celebració de festivals de música d'aquesta província.

Com a resultat s'han realitzat controls de seguretat sobre persones i vehicles que han donat com resultat la intervenció de substàncies estupefaents i les corresponents propostes per a sanció.

En eixe marc, es va establir un dispositiu específic entorn d'un dels locals d'oci del que se sospitava que en els últims dies es podien estar consumint substancies estupefaents i es va detectar la presència de tres persones que aprofitaven la gran afluència de clients i l'entorn festiu, para, de forma organitzada oferir droga als clients i la venien dins del propi local.

Després de les comprovacions oportunes es va procedir a la detenció d'aquestes tres persones, a les quals se'ls va intervenir una motxilla on portaven un recipient amb cabdells de marihuana, diners fraccionats en bitllets i monedes, així com una bàscula de precisió.

Així mateix es va localitzar en els voltants de l'establiment d'oci un vehicle del que eren usuaris els investigats, on es van trobar més substancies estupefaents com a marihuana i haixix, fongs i uns altres útils que poden ser utilitzats per al tràfic de drogues com a gran quantitat de borses de tancament hermètic.

En total s'han realitzat tres detencions, s'han intervingut 400 grams de marihuana, 138 grams d'haixix, 88 grams de fongs, diners, una bàscula de precisió i uns altres útils per al tràfic de drogues.