El PPCS proposa que siga el Consell el que assumisca el pagament de les mútues dels festejos taurins

El PPCS ha proposat que siga el Consell el que assumisca el pagament de les mútues dels festejos taurins. "L'objectiu del PPCS és garantir el futur de la festa del bou al carrer i per a aconseguir-ho creiem que és necessari que el Consell finance una part dels costos derivats de les assegurances", ha assenyalat el sotssecretari de Cultura del PPCS, David Vicente, qui considera que "davant la incapacitat econòmica de molts municipis a fer front a pòlisses desorbitades, és el Consell el que ha de blindar el festeig".

Des del PPCS han assenyalat que el futur de la festa ha de "vindre acompanyat del suport de les institucions". I en aquest sentit, "davant la desesperació de moltes localitats que es veuen incapacitades econòmicament per a assumir els costos derivats de les assegurances, és la Conselleria de Sanitat la que ha d'apostar per protegir el festeig amb el cofinançament de pòlisses que permeten el desenvolupament del mateix sota les mesures de seguretat exigides", han afegit.

"L'increment dels costos de les pòlisses, que encarixen les assegurances per al cas de bous embolats, està provocant que moltes localitats els recursos de les quals són limitats estiguen veient perillar la programació taurina en les seues festes, i no volem que açò ocórrega perquè els qui governen el Consell, PSOE i Compromís, es neguen a ajudar", ha dit.

"Si el Consell acceptara aquesta proposta, la pòlissa baixaria per als ajuntaments, que ja no s'haurien de fer càrrec dels costos derivats dels tractaments, i amb açò es mantindria aquest festeig que és cultura, economia, ocupació i tradició", ha afirmat el sotssecretari de Cultura del PPCS.

En el PPCS, segons ha subratllat Vicente, estan "compromesos, de manerq sòlida i manifesta", amb el bou al carrer. "Amb un senyal d'identitat de la nostra terra, amb una activitat que és nòmina i ocupació para milers de famílies, i amb una cita que ompli els carrers i genera ingressos a milers de negocis que de manera indirecta es beneficien d'aquesta afició tan sòlida com és la que Castelló exhibeix", ha apuntat.

"El bou, ha manifestat el 'popular', "té tot el futur amb el PPCS i estem preparats per a defendre'l amb propostes útils, com les quals plantegem des de l'oposició, i amb decisions fermes com les quals prendrem quan governem", ha conclòs Vicente.