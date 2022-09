Dos exposicions de la Ciutat de les Arts i les Ciències omplin d'art els carrers de Benidorm

En la visita també han participat l'alcalde, Toni Pérez, al costat de la regidor de Patrimoni Històric, Ana Pellicer; el director adjunt de Relacions Institucionals i Promoció de l'organisme, Julio Monreal, la directora de Continguts de la Ciutat de les Arts i les Ciències Miriam Atienza, entre uns altres, segons informa la Generalitat en un comunicat.

Aquesta acció s'emmarca en l'objectiu del complex que busca acostar l'art a la societat amb obres instal·lades a l'aire lliure i cal destacar, a més, que en la ciutat s'exhibeix una gran escultura de cignes de l'artista taiwanés Hung Yi, qui en 2021 va exposar en el Passeig de Ponent la seua exposició 'Galàxia Hung'.

Les tres mostres citades s'han exposat en els exteriors de la Ciutat de les Arts i les Ciències en els últims anys i tenen caràcter itinerant.

Si escau 'My Secret Garden' és una exposició realitzada de forma expressa per a la Ciutat de les Arts i les Ciències, on es va exposar per primera vegada en 2019, i forma part de l'objectiu del complex d'acostar l'art a la gent i convertir les ciutats en museus a l'aire lliure.

En aquesta línia, 'My Secret Garden' ha viatjat per diverses ciutats espanyoles (Alacant, Marbella, Màlaga i ara Benidorm), transmetent un missatge de preservació i conservació de la Naturalesa a partir de la representació conceptual de flors.

A Benidorm 'My Secret Garden' pot veure's en el tram del Passeig de Ponent més pròxim a la Cala, des de la intersecció de les avingudes Armada Espanyola i Vicente Llorca Alós fins a aconseguir l'avinguda Puerto Rico, on se situa l'escultura dels cignes d'Hung Yi.

La plaça de la Hispanitat, l'avinguda del Mediterrani i el carrer Gambo són, per la seua banda, l'escenari en el qual poden contemplar-se les 16 escultures de gran format que componen l'exposició itinerant 'Las Torres de la Alhambra'.