Alcón (UJI) veu que davant l'actual escenari és "més evident" la urgència de millorar el finançament de les universitats

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha presidit l'obertura del curs acadèmic 2022-2023, on ha assegurat que davant l'actual escenari de "incertesa" es fa "més evident la urgència de millorar el finançament del sistema universitari valencià". Ha insistit en les dos reivindicacions històriques de les universitats públiques valencianes: garantir la suficiència financera i l'equitat en el repartiment dels fons i el desbloqueig del conveni col·lectiu.

Eva Alcón ha estat acompanyada per la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno; la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector honorari de la UJI, Francesc Michavila, i la secretària general de la UJI, Cristina Pauner.

En la seua intervenció, la rectora de la UJI ha fet referència a l'actual escenari de "incertesa" marcat per l'emergència climàtica, la crisi energètica, les guerres o la crisi de valors, uns reptes davant els quals "la Universitat no pot caure en el desànim, al contrari, té la responsabilitat de ser un referent social". "És en aquestes circumstàncies quan més cal reforçar la nostra funció transformadora i contribuir a un progrés social, que només ho serà si és responsable, solidari i inclusiu", ha dit.

En referència a les dos reivindicacions històriques de les universitats, Alcón han indicat que el seu desig és que aquest siga l'últim acte d'obertura en què públicament fa referència a aquestes dos demandes "perquè açò voldrà dir que aquestes reivindicacions hauran passat de ser compromisos pendents a convertir-se en compromisos complits, com així s'ha fet en el pagament del deute històric".

Així mateix, la rectora ha fet un repàs d'algunes de les accions que la UJI durà a terme per a "aprofundir en el seu tarannà com a universitat transformadora" com l'enfortiment de la investigació i la transferència de coneixement, amb la renovació del segell de qualitat de la Carta Europea del Personal Investigador o la creació de nous instituts en àmbits estratègics com el turisme; l'impuls a la formació permanent i la revisió dels plans d'estudis per a mantindre una oferta actualitzada i que done resposta a les necessitats de la societat, o l'engegada d'iniciatives com l'aprenentatge-servici o el disseny d'un model UJI de cooperació per a incidir en la seua vocació social.