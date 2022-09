UEPAL adverteix que el desviament de l'AVE i l'aposta València-Cantàbric en el Corredor fan "menys Comunitat"

Segons el parer del president de la patronal, Juan José Sellés, "hi ha un impuls per València que relega els interessos de la província", ja que "gran part de l'empresariat alacantí està patint amb les constants decisions preses en els cercles de poder polític i econòmic de Madrid i València que arraconen a Alacant".

Altres de les seues queixes són la falta d'inversió en obra pública, la decisió de desviar l'AVE cap a l'estació madrilenya de Chamartín i "els intents de potenciar, ara amb l'eix València-Cantàbric, l'àrea econòmica que formen la capital amb el Port de Sagunt".

Davant aquesta situació, el president d'UEPAL insta a tots els agents de la Comunitat Valenciana a aclarir "què interessos" estan defenent i "quines mesures correctores estan articulant perquè Alacant no quede, per la via dels fets consumats, relegat a un racó de la Comunitat Valenciana".

Encara que remarca que aquestes apostes no són negatives per si mateixes, adverteix que sí generen un impacte contra els nostres interessos i les nostres empreses i indústria" en millorar "la competitivitat de València en detriment d'Alacant".

Com a exemple, apunta al desviament dels AVE d'Alacant a Madrid cap a l'estació del nord que, segons denúncia, "obeïx al fet que les noves companyies 'low cost' puguen operar des de València amb Atocha".

El resultat, lamenta, és que "Alacant perd una connexió més ràpida, dificulta l'accés als servicis turístics i empresarials, no guanya operativitat real amb el nord de la península i perd la connexió amb el sud, amb Andalusia".

També rebutja que "l'aposta política disperse les inversions com si la Comunitat Valenciana acabara a València" i no creu que siga d'interés general que "eixa aposta siga exclusivament València-Cantàbric, especialment quan el Corredor Mediterrani, en entrar en la província d'Alacant, està faltat de definició en molts aspectes i d'inversions concretes".

Com a alacantí i valencià, el titular d'UEPAL assegura que defenen al conjunt de la Comunitat, però no està a favor de "assumir com fan uns altres que l'autonomia comence i acabe a València" i que "Alacant, incloent el seu port i el seu aeroport, quede relegat de quasi tot enfront d'altres infraestructures del nord".