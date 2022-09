Francés repetirà com a candidat del PSPV a l'alcaldia d'Alcoi després de "molta reflexió"

Francés ha fet públic l'anunci al costat del secretari general dels socialistes d'Alcoi, Jordi Martínez, i ha indicat que està "plenament motivat i ple de forces i il·lusió per a seguir avançant en aquest projecte dels socialistes d'Alcoi".

Igualment, ha afirmat que la seua candidatura ha comptat amb l'unanimitat de l'Executiva de l'Agrupació Local, tal com ha arreplegat el PSPV en un comunicat.

Francés ha afegit que un altre motiu per a presentar-se com a candidat és el suport dels companys, del seu equip, així com "comptar amb el suport i reconeixement per part de la ciutadania, dels alcoians i alcoianes".

A més, ha explicat que en la decisió presa ha influït de manera "important" el fet que "ens trobem en un moment molt determinant", atés que en aquesta legislatura "ja s'ha pogut comprovar la capacitat del govern que encapçale per a liderar projectes de futur per a la ciutat, i que eixos projectes siguen reconeguts i compten amb el suport de les administracions".

"Estem en un moment importantíssim per a totes les ciutats, amb l'arribada dels fons europeus Next Generation i Alcoi és una de les ciutats de més de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana que més fons està aconseguint", ha agregat.

Per a finalitzar, Francés ha assenyalat que "fins a final d'any van a ser molts i molt importants els projectes que arriben a laciudad". "I si és molt important que arriben aquests recursos per al finançament de projectes que transformen la ciutat, encara és més important que la ciutat puga comptar amb un govern fort, sòlid, amb experiència i capacitat de treball perquè eixos projectes siguen realitat i transformar-los en oportunitats i millores per a tots els alcoians i alcoianes", ha resolt.