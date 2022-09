El Consell programarà la construcció d'un centre integrat de FP aeronàutica a l'aeroport de Castelló

La consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha visitat les instal·lacions de la Secció del IES La Vall d'Alba en Aeroport Castelló, on la Conselleria imparteix aquest curs quatre títols de FP d'aeronàutica, i ha anunciat que el Consell programarà la construcció d'un centre integrat de FP aeronàutica a les instal·lacions aeroportuàries.

La consellera ha estat acompanyada pel director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García; el director general de FP i Ensenyaments de Règim Especial, Manuel Gomicia, i la directora general d'Aerocas, Blanca Marín.

Tamarit ha tingut oportunitat de visitar l'espai on s'impartixen les titulacions de FP d'aeronàutica i en aquest marc ha explicitat que és la seua primera visita com a consellera a Aeroport Castelló, i tenia molt interés a conéixer de primera mà les titulacions de FP que hi ha implantades.

"Estem potenciant la formació directa d'alumnat de la zona que ha optat per aquests estudis, que garanteixen una empleabilitat altíssima per a treballar a l'aeroport en qüestions de manteniment d'avions. La vinculació entre formació i treball futur és total i així aconseguim també que la gent que viu a la zona es quede a viure ací", ha dit.

Per açò, ha explicat que han estat estudiant la possibilitat de construir un centre específic de FP d'aeronàutica, i ha afegit que faltava veure terrenys possibles. Sobre aquest tema, ha explicitat la "total col·laboració" de Blanca Marín, al capdavant d'Aerocas, per donar totes les facilitats i posar a disposició una parcel·la perquè es puga fer possible.

"És per aquest motiu que des de la Conselleria ens anem a engegar per a iniciar tota la tramitació que faça possible la construcció del nou centre educatiu dins d'Aeroport Castelló. El construirem directament des de la Conselleria i disposarem de 5 milions d'euros. Volem que siga una realitat dur a terme aquest nou CIPFP específic d'aeronàutica, que serà el primer en tot l'Estat", ha subratllat Tamarit.

Així, es compta amb una parcel·la de més de 5.000 metres quadrats per a construir un centre que tinga una capacitat per a 320 alumnes. La previsió és que durant l'any que vé estiga redactat el projecte de construcció amb l'objectiu que les obres del futur centre integrat s'inicien en 2024 i estiguen acabades entre finals 2025 i principis de 2026.

CENTRE SOSTENIBLE

El nou CIPFP d'aeronàutica es dissenyarà amb paràmetres encaminats a la millora de l'eficiència energètica, la sostenibilitat i el confort climàtic i acústic de tots els espais docents, per a generar espais saludables. Per tant, serà un centre de baix consum energètic, o de consum zero, i estarà dotat de sistemes automàtics d'estalvi d'energia, il·luminació eficient tipus LED, així com sistemes de freda-calor d'alta eficiència energètica, sistemes passius d'aïllament tèrmic i una planta d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum.

Entre les instal·lacions específiques del futur centre integrat destaquen un hangar de 750 metres quadrats de superfície i més de tres metres d'altura, per a allotjar les aeronaus, els motors de turbina i els pistons d'avions i helicòpters, amb els quals l'alumnat farà les seues pràctiques; així com un taller per a circuits impresos de 360 metres quadrats, i tres tallers específics d'electrònica, manteniment i mecànica amb una superfície de 150 metres quadrats cadascun.

CURS 2022-2023

Aquest curs 2022-2023 la Conselleria d'Educació ha implantat en Aeroport Castelló tres títols de grau superior de FP d'aeronàutica: Manteniment Aeromecánico d'Avions amb Motor de Turbina; Manteniment Aeromecánico d'Helicòpters amb Motor de Turbina, i Manteniment de Sistemes Electrònics i d'Aviónica en Aeronaus. Tres titulacions que se sumen al títol mitjà de Muntatge d'Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics, ja establit en el curs 2021-2022.

Aquestes quatre titulacions de FP d'aeronàutica han cobert el 76 per cent de les places de primer curs que s'oferixen, un percentatge que creixerà en els pròxims dies, ja que la matrícula no es tanca fins a principis d'octubre.

En total, el curs arranca amb 107 alumnes matriculats, tots ells de primer curs, excepte 16 de segon del títol de grau mitjà, que enguany completa la implantació després d'obrir el grup de primer el curs passat.

Entre aquests 107 alumnes matriculats hi ha 10 dones. Totes elles poden optar a les beques per a dones que estudien FP en cicles masculinizados, en els quals la Conselleria inverteix cada curs 100.000 euros en ajudes, que arriben a 600 euros cadascuna per a alumnes que obrin camins a la dona en titulacions de Formació Professional amb alta empleabilitat, però amb poca presència femenina.

Les quatre titulacions de FP d'aeronàutica que ja estan implantades en Aeroport Castelló s'impartixen aquest curs en un aulari provisional que ha instal·lat la Conselleria, que estarà en servici fins que acabe la construcció del nou CIPFP, que compta amb tots els servicis docents necessaris i també amb aula d'informàtica i menjador cafeteria.