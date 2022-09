Mas sobre la declaració d'Oltra: "Estarem a l'espera del que decidisca el sistema judicial"

Així ho ha indicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, celebrat aquest divendres a Castell de Cabres (Castelló), en ser preguntada per aquesta qüestió, de la qual ha dit que no s'ha tractat en la reunió del Govern valencià.

"Respectarem, com sempre, els processos judicials i estarem a l'espera del que decidisca el sistema judicial i com avance, el dilluns, dimarts, dimecres... fins a on arribe; estem esperant al fet que aquest procés acabe", s'ha limitat a assenyalar.

L'exconsellera està citada a declarar aquest dilluns com investigada en el Jutjat d'Instrucció número 15 de València, en el cas en què s'investiga un presumpte encobriment per part de càrrecs de la Conselleria dels abusos sexuals comeses per l'ex-marit d'Oltra, educador social, sobre una menor tutelada per la Generalitat, en un centre entre 2016 i 2017. L'ex-parella està condemnada a cinc anys de presó per aquests fets, una sentència que està recorreguda davant el Suprem.