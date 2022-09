Un incendi afecta a un habitatge de fusta als afores de Xert (Castelló)

Un incendi declarat aquest divendres ha afectat a un habitatge de fusta situada als afores de Xert (Castelló), segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers en el seu compte de Twitter.

Fins al lloc, el Consorci de Bombers ha mobilitzat dos dotacions de parc Baix Maestrat.

L'incendi està controlat i continua treballant una dotació de bombers per a refrescar l'estructura de la vivenda. L'habitatge s'ha vist afectat en la seua pràctica totalitat, mentre que en el seu interior no hi havia ningú.