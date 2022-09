El portaveu de Cs a Sant Vicent del Raspeig renuncia a l'acta i deixarà el partit "en els pròxims dies"

En un comunicat, ha expressat que es tracta d'una decisió "molt meditada i difícil" i considera que "és la millor", atés que no se sent "identificat amb moltes de les decisions que ha pres la direcció del partit en els últims mesos". "Al meu entendre, han allunyat a moltes persones del projecte que representava Ciutadans", agrega.

"He expressat en diverses ocasions on toca, davant els òrgans del partit, el meu desacord amb la deriva que estava prenent Ciutadans", ha justificat Pascual.

Així mateix, ha insistit en la seua aposta per "oferir als veïns una alternativa de centre-dreta guanyadora, fort, útil i atractiva, que fóra capaç de canviar el rumb que porta Sant Vicent en els últims anys, perquè crec que que els partits no són una fi en si mateixos sinó una ferramenta per a fer coses i tractar de millorar la vida de la gent".

No obstant açò, considera que els responsables del partit van "en una altra direcció des de fa temps". "No té sentit que jo seguisca al capdavant d'aquest projecte a Sant Vicent, on he continuat aquests últims mesos per respecte als milers de ciutadans que van confiar en la candidatura que vaig tindre l'honor d'encapçalar en 2019, als meus companys del grup municipal i a les altres persones que es van sumar a aquest projecte", assevera.

Ha detallat que la decisió de renunciar a l'acta s'ha donat en aquest moment per a "no esgotar la legislatura i facilitar un relleu tranquil al capdavant del grup municipal en l'Ajuntament, perquè no s'interferisca en la confecció de la candidatura per a les pròximes eleccions municipals de maig de 2023".

Pascual ha agraït "la confiança de tants santvicenters que, des del primer moment i al llarg d'aquests anys, ens han animat a seguir treballant pel nostre poble, al que, amb els nostres errors i encerts, dediquem molt d'esforç i un temps que sovint restem a la nostra família i amics".

"NOU PROJECTE"

Sobre la possibilitat d'incorporar-se a un "nou projecte" polític, Pascual ha afirmat a Europa Press que, "a dia de hui", no ha rebut "cap" oferta d'una altra formació política, encara que no descarta sumar-se a un altre projecte en el cas que existisquen contactes per a açò.

Així mateix, fonts consultades per Europa Press han ressaltat que no es descarten més moviments en el grup municipal de Ciutadans fins a final de legislatura, encara que detallen que "a curt termini" no hi haurà més renúncies per part dels quatre edils restants en el consistori.