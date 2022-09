EUPV abandona l'equip de govern de Sant Miquel de les Salines i diu ser víctima de "conspiració política"

La ja exregidor d'Educació i Recursos Humans justifica en un comunicat la seua decisió davant l'existència de "maniobres unilaterals" i assenyala que, durant l'últim període legislatiu, "s'han pres decisions de màxima importància per a l'Ajuntament, sense informar ni consultar amb la resta de l'equip de govern".

EUPV formava part del govern local al costat de sis edils del PSPV, que ostenta l'Alcaldia, i altra regidora del partit independent Avance San Miguel, enfront de quatre del PP i un de Cs en l'oposició. Malgrat l'eixida de Campillo, els socialistes segueixen tenint majoria plenària.

"S'ha tractat de desestabilitzar per complet el funcionament intern de l'Ajuntament amb contractacions irregulars de personal, o el nomenament de personal tècnic que no disposa de la titulació necessària per a exercir el càrrec", ha assegurat i ha denunciat un "nepotisme inadmissible", que "atorga treball o càrrecs públics a dit, sense tindre en compte altres mèrits necessaris per als llocs de treball".

EUPV ha manifestat el seu "total suport" a la regidora i al treball desenvolupat durant els últims anys: "Bienvenida Campillo sempre ha apostat per un Govern de canvi, transparent, pròxim als problemes i les preocupacions dels ciutadans", afirma.

La renúncia, que s'ha fet pública durant la sessió plenària, implica que, a partir d'aquest moment, Campillo continuarà la seua tasca política des de l'oposició "per a defendre els interessos de totes les ciutadanes de Sant Miquel de les Salines, que van depositar la seua confiança en Esquerra Unida i en mi".