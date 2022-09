La Generalitat crea un grup de treball per a impulsar la candidatura de la Comunitat Valenciana a acollir l'Agència IA

20M EP

NOTICIA

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha mantingut aquest dijous una reunió de treball amb diferents responsables polítics i tècnics de la Generalitat per a perfilar la candidatura per la qual la Comunitat Valenciana es postularà com a seu per a albergar l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Espanyola (IA).