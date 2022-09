Una jutgessa processa a l'Hèrcules, la seua fundació i quatre dirigents per alçament de béns en el traspàs d'Abde

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la titular d'aquest jutjat ha dictat un acte en el qual acorda incoar procediment abreujat contra quatre persones físiques i les dos entitats de l'Hèrcules en entendre que, de les diligències practicades, apareixen acreditats indiciariamente els indicis de delicte que van motivar l'obertura de la causa.

Les quatre persones són Carlos Parodi com a president del Consell d'Administració de l'Hèrcules CF i membre de la comissió executiva de la Fundació; Valentín Botella com a president de la comissió executiva de la Fundació i conseller de l'Hèrcules CF; José Francisco Javier León com a vicepresident i secretari de la comissió executiva de la Fundació i José María Caruana com a vocal i secretari del Patronat de la Fundació.

No obstant açò, la magistrada ha acordat en l'acte, que pot ser recorregut, el sobreseïment de les diligències per a altres dos investigats, l'entitat Caixa Rural i el director d'una sucursal de la mateixa firma, en considerar que les diligències d'investigació practicades "no sustenten la tesi incriminatoria inicial mantinguda pel querellant".

La causa es va obrir el passat mes de juny després d'una querella de Fiscalia contra l'Hèrcules, la seua fundació i l'entitat bancària per un presumpte delicte de frustració de l'execució-alçament de béns, per eludir presumptament el pagament d'un deute amb Hisenda després de percebre dos milions d'euros pel fitxatge del jugador Abde per part el FC Barcelona.

Els fets es remunten als mesos d'agost i setembre del 2021, quan s'haurien trossejat els dos milions procedents del Futbol Club Barcelona pel fitxatge del jugador Abde en un total de 34 xecs nominatius a favor de l'Hèrcules CF: 33 d'ells per valor unitari de 60.000 euros i l'últim per 15.770 euros.