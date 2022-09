Carlos III se ha convertido en el protagonista indiscutible de la actualidad en Reino Unido después del fallecimiento de su madre, Isabel II. El rey cumple estos días con su agenda desde que se activara la operación Puente de Londres y, más allá de sus funciones en los actos oficiales, está dando que hablar por las informaciones que giran en torno a su vida privada.

Entre ellas están las curiosidades que recientemente empezaron a circular sobre las manías y costumbres que tiene cuando nadie lo ve. Las desveló Paul Burrell, el antiguo mayordomo de la princesa Diana, en el documental Serving the Royals: Inside the Firm (2005).

El exempleado de la Casa Real británica contó que el monarca pide que todas las mañanas le planchen el pijama, así como los cordones de los zapatos.

Y eso no es todo, ya que, según Burrell, Carlos III nunca manipula la pasta de dientes, sino que les pide a sus empleados que la coloquen sobre el cepillo hasta ocupar una longitud de 2,5 centímetros sobre las púas. Esto se lo tenían que dejar preparado antes de que llegara a la habitación donde se arreglaba.

La exdirectora de The New Yorker y Vanity Fair, Tina Brown, desveló que el monarca pide que le lleven su cama articulada a algunos de sus viajes; además del asiento del inodoro y una marca concreta de papel higiénico. Así se lee en el libro The Palace Papers: Inside the House of Windsor-The Truth y the Turmoil.

Por su parte, el chef real Darren McGrady desveló que Carlos III coloca cada mañana dos ciruelas y jugo en su tazón. Primero se comía una de ellas y, después, dejaba otra para que esta fuera devuelta al frasco. De hecho, el cocinero recordó que en una ocasión decidió dejarle solo una, y que entonces el rey le reclamó y exigió otra pieza (que se quedó en la taza).

Desde hace un tiempo, hay quienes comentan que el rey podría tener un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), algo que no está confirmado, y que ha vuelto a mencionarse esta semana después de que se hiciera viral un vídeo donde pedía al servicio que apartara unos centímetros el tintero de la pluma que iba a utilizar para firmar un documento.