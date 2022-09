Condemnat a 16 anys de presó per violar diverses vegades una dona immigrant a qui va enganyar amb un fals treball

La sala li condemna per un delicte continuat d'agressió sexual, per determinació a exercir la prostitució, en grau de temptativa i robatori amb violència a la víctima, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un comunicat.

La Sala també ha imposat tres anys de presó a una altra processada, que també va intentar que la víctima es prostituïra i li va robar les seues pertinences, i condemna a penes d'entre sis i set anys per a dos acusats més per un delicte contra la salut pública, en declarar provat que traficaven amb drogues en el pis on van ocórrer els fets i subministraven estupefaents a una menor.

La sala considera provat que el 19 de novembre de 2019, el principal condemnat va contactar amb una immigrant que es trobava en situació irregular a Espanya i que havia posat un anunci en una xarxa social per a cuidar a persones majors. L'home li va oferir ocupació com a cuidadora d'un ancià i va concentrar amb ella una trobada en la ciutat d'Alacant, amb la finalitat de portar-la a l'habitatge on havia d'exercir el treball.

No obstant açò, una vegada en el pis, l'acusat li va revelar que "no existia cap persona per a cuidar i que havia d'exercir la prostitució si volia guanyar diners", segons ha informat el TSJCV.

La dona es va negar, però l'home li va comunicar que eixa nit hauria de pernoctar a l'habitatge, la va deixar tancada en un quart i la va obligar a mantindre relacions sexuals amb ell en diverses ocasions.

L'endemà, la víctima va agafar la seua maleta i va intentar fugir del pis, però l'altra dona també condemnada en aquest procediment li ho va impedir. Més tard, l'ara condemnat li va dir que podia anar-se'n, però li va advertir que havia de deixar en la casa la maleta, el telèfon i tots els diners que portava.

La dona va aconseguir finalment eixir al carrer i va demanar ajuda a uns transeünts, que van avisar al seu torn a la Policia. A causa d'aquests fets, la perjudicada va patir un quadre d'estrés postraumàtic agut amb símptomes ansiosos-depressius.

En l'operació policial desenvolupada en la vivenda on van ocórrer els fets van ser detinguts a més dels dos primers condemnats altres dos sospitosos que s'encarregaven de subministrar drogues als altres llogaters, entre ells una menor, i als seus usuaris.

La sentència, que pot ser recorreguda davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estableix una indemnització de 10.000 euros a favor de la perjudicada pels danys morals i les seqüeles patides.