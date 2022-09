El coet espanyol 'Miura 1', "preparat per a volar" després de superar amb èxit un assaig

La companyia explica, en un comunicat, que ha realitzat per primera vegada a Europa un assaig complet d'una missió de vol d'un vehicle espacial integrat.

Així, després de superar totes les proves pertinents en les seues instal·lacions tècniques de Terol, "el coet està preparat per al seu primer llançament", que continua programat per a finals de 2022 des de El Arenosillo (Huelva), recalquen.

Aquesta campanya de qualificació consisteix en una sèrie d'assajos que tenen l'objectiu d'assegurar que tots els subsistemes del coet funcionen correctament per a, finalment, realitzar un assaig combinat complet, encarregat de verificar que el coet està llest per al vol.

Encara que PLD Space ja hi havia provat i validat cadascun dels subsistemes que conformen el vehicle de llançament, encara no ho havien fet tots els integrats. Aquesta prova és "definitiva", subratllen, per a seguir avançat en el programa previst de 'Miura 1'.

En concret, la campanya ha consistit en diversos assajos de validació de funcionament i tres encesos estàtics (també anomenats hot test o assajos estàtics): de cinc, 20 i 110 segons (s'ha reduït de 122 a 110 per a garantir un apagat segur del motor, deixant marge de combustible a bord). Aquest últim, conegut com a test de missió de vol, és clau per al futur del vehicle perquè simula totes les condicions d'un llançament real, només que sense arribar a volar.

"Fem que el coet verdaderament pense que està de camí a l'espai", comenta el cofundador, CEO i director de llançament de PLD Space, Raúl Torres.

Aquest test de 110 segons equival aproximadament al mateix temps que el motor roman encès en un llançament real. El seu principal propòsit és comprovar el funcionament correcte de tots els subsistemes durant un vol simulat.

Amb la informació obtinguda en les diferents proves, l'equip de PLD Space ha sigut capaç de verificar que cadascuna de les parts del coet funciona segons estava previst o, en cas contrari, aprofitar eixes dades per a afinar tots els paràmetres de la primera unitat de vol.

"NO HA FALLAT CAP SUBSISTEMA CRÍTIC"

Des de l'empresa recalquen que la campanya de qualificació de Miura 1 "ha resultat un èxit perquè no ha fallat cap subsistema crític". "Hem recaptat una llista de xicotetes modificacions que requereixen d'una gestió programàtica, com el canvi d'un component o l'actualització d'algun disseny que hem de millorar; però res crític", assegura Torres.

Amb cada assaig, apunta, s'aconsegueix evolucionar i millorar el coet de vol. Per exemple, aquest és el tipus d'aprenentatge adquirit després d'avortar a només sis segons de la prova que estava a punt de realitzar-se el passat 19 de juliol. L'equip de llançament va detectar un error en la pressurització del tanc d'oxigen i, tot i estar tot llest per a la ignició, va optar per cancel·lar l'assaig de manera manual.

Durant l'anàlisi realitzada, PLD Space va tindre l'oportunitat d'obtindre nova informació del programari i la rampa que ja ha aplicat tant en l'últim test com en la unitat que volarà a final d'any.

"A Terol som unes 15 persones duent a terme l'assaig, però estem donant la cara i espentant per les més de 115 persones que formen PLD Space. Aquesta fita és una fita de tots", reconeix Torres.

La mercantil agrega que, des del punt de vista de negoci, l'èxit d'aquesta campanya de qualificació també suposa una fita de valor molt rellevant per a l'empresa.

"Estem aconseguint uns nivells de qualitat i certesa altíssims. Cada vegada que l'equip planifica una operació complexa, l'executa dins del termini i en la forma escaient. Açò és alguna cosa que els nostres clients valoraran en el futur. Si haguera sigut una operació de vol, el coet haguera desenganxat a temps sense causar retards", afirma el cofundador i director de Desenvolupament de Negoci, Raúl Verdú.

Aquesta campanya d'assajos no només suposa una fita per a PLD Space, també ho és per a Espanya i Europa. D'una banda, és la primera vegada que es realitza un assaig complet d'una missió de vol d'un llançador totalment integrat. "Som la primera empresa privada en la història d'Europa que ho ha aconseguit", destaca el president executiu de PLD Space, Ezequiel Sánchez.

D'altra banda, aquest èxit ajuda a situar Espanya en una "posició de fortalesa" en la carrera espacial europea. "El mercat s'accelera i estem molt satisfets de ser la primera empresa a Europa que té un coet preparat per a volar", assevera Sánchez.

I ressalta: "Aquest fet converteix el nostre projecte en estratègic no solament per al nostre país sinó per a Europa i és una referència clara de la rendibilitat d'invertir en innovació i atracció de talent".

PRÒXIMS PASSOS

Els avanços de PLD Space seguixen el programa tècnic previst. L'equip de llançament s'encarregarà ara d'analitzar totes les dades obtingudes en la campanya de qualificació i comprovar què canvis són necessaris incorporar en la unitat de vol del 'MIURA 1'.

De manera simultània, l'equip d'Operacions ja ha iniciat la fabricació d'eixa unitat de llançament, que volarà des de l'Arenosillo (Huelva) a la fi d'aquest 2022. Aquest vehicle, que incorporarà les lliçons apreses durant els assajos de foc, estarà finalitzat en el mes d'octubre.

Després de sotmetre's a unes últimes proves en el banc d'assajos propi que la companyia té a l'Aeroport de Terol, s'enviarà a Huelva per al seu vol inaugural.

Paral·lelament, l'equip d'Enginyeria de PLD Space ja treballa en el disseny final del seu vehicle orbital, 'MIURA 5', aprofitant la informació arreplegada en aquesta campanya de test de 'MIURA 1'.

L'objectiu és que el llançament de la primera unitat es produïsca a mitjan 2024 des del port espacial europeu en Kourou, a la Guayana francesa.