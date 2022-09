AMPL.- Ferida una xiqueta de cinc anys després de caure accidentalment des d'un balcó a Alacant

Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), el succés va tindre lloc ahir a la vesprada, sobre les 19.30 hores, en un edifici de vivendes d'Alacant.

Fins a la zona es va mobilitzar una unitat del SAMU i una altra de SVB, l'equip mèdic del qual va assistir a la xiqueta, que presentava contusió mandibular i dental. Posteriorment, la menor va ser traslladada a l'Hospital General Universitari d'Alacant en l'ambulància de Suport Vital Avançat.

Fonts policials han confirmat a Europa Press que la menor va caure des d'un tercer pis d'un edifici, situat al carrer Antonio Maura d'Alacant, quan estava jugant amb la seua germana. Pel que sembla, la xiqueta va poder apuntar-se per una finestra des del llit, es va desequilibrar i es va precipitar pel desllunat. Els pares es trobaven en el saló quan van escoltar un crit i van eixir a veure el que ocorria.

La menor es trobava sobre el sostre d'un primer pis, per la qual cosa no va arribar a aconseguir el sòl del desllunat, segons les mateixes fonts. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de la Policia Nacional, Policia Local i els bombers, que van haver d'utilitzar una escala per a poder pujar a la teulada i arribar on es trobava la xiqueta.