Marín (PP) exige a Sanidad que cumpla el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica

"Estamos en septiembre" y el plan de abordaje "debería estar ya a pleno rendimiento", ha dicho Marín, quien ha alertado de que el Gobierno de Aragón "olvidó incluir medidas para hacer frente a la lista de espera para pruebas diagnósticas, que a día de hoy siguen aumentado sin que se hayan tomado medidas para hacer frente a las mismas".

En este sentido, la portavoz popular ha explicado en rueda de prensa que la demora para listas diagnósticas es especialmente grave en mamografías, TAC y resonancias magnéticas.

"Hay alrededor de 3.000 mujeres esperando para hacerse una mamografía diagnóstica según los datos que nos facilitó el propio Gobierno en mayo, estamos esperando que nos pasen los de junio, julio y agosto. En cuanto a los TAC y las resonancias magnéticas según los datos de junio había 26.458 aragoneses pendientes de un radiodiagnóstico y 21.454 para una resonancia magnética".

"Lo peor es que hay una partida específica en los presupuestos de Aragón para atender esta cuestión de casi dos millones de euros que, a fecha de hoy, no se ha ejecutado, por lo que exigimos al Ejecutivo que cumpla con el presupuesto".

PROPUESTAS

Frente esta situación, el Partido Popular ha vuelto a lanzar propuestas al Gobierno con el ánimo de "intentar solucionar los problemas de miles de aragoneses, porque detrás de cada número hay una persona con problemas de salud".

Marín, que ha recordado los constantes ofrecimientos del PP para alcanzar un Pacto por la Sanidad, ha planteado al Gobierno que "deben cumplir ya con el plan de abordaje de listas de espera quirúrgicas que ellos mismos plantearon, porque no puede volver a pasar como con el anterior, que cuando finalizó la situación era peor".

"Estamos en septiembre y muchas de las medidas de ese plan ni tan siquiera han comenzado a implementarse. Tienen que llevarse a cabo como deben ejecutarse los presupuestos en su totalidad".

Además, la diputada popular ha señalado al Gobierno la necesidad de aumentar la capacidad de la cirugía ambulatoria, "que supondría una reducción muy importante en operaciones como cataratas, varices y otras similares, que no necesitan operación, algo que ni siquiera aparece en el plan".

CONVENIO CON LA MAZ

Otra petición del PP al Gobierno es que firme ya el convenio con la MAZ, cuya firma está fijada para el año 2023: "No podemos esperar al 2023, los aragoneses no pueden esperar un año más. La colaboración público-privada es complementaria y cuando hablamos de salud no importa desde qué ámbito lo enfocamos, lo que importa es nuestra salud".

La portavoz popular de sanidad ha propuesto también que se establezcan mejoras en la gestión de los programas preoperatorios para facilitar la asistencia sanitaria y la atención administrativa.

"Planteamos cuestiones que entendemos pueden ayudar a rebajar ese número de personas que están en lista de espera quirúrgica o diagnóstica. Para nosotros son muy necesarias y fundamentales para solucionar este grave problema que arrastra Aragón desde el año 2019, que se ha acrecentado esta legislatura, y al que el Gobierno actual no ha sabido hacer frente por falta de eficiencia y de gestión", ha concluido Ana Marín.