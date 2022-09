Pumares (Foro) ve necesaria una alternativa a Barbón (PSOE) porque ya no es creíble

Pumares ha intervenido en el pleno del debate de orientación política de la Junta General del Principado de Asturias, un día después de que Barbón realizase su discurso.

El representante de Foro Asturias ha reprochado a Barbón que hable ahora de 'agenda del cambio' cuando ni siquiera es un nombre original o novedoso. De hecho, ha recordado a Barbón que ya lo usaron desde Foro Asturias recientemente, cuando el 28 de junio convocaron su congreso.

Para Pumares, el cambio que necesita Asturias no lo puede traer Barbón porque es "parte del problema". Ha añadido que un problema que hay en el Principado es que enfrente de Barbón "no hay alternativa" y que "los dos grandes partidos de Madrid no pueden ofrecer nada a Asturias más que recetas recicladas y discursos de cartón-piedra".

"Usted no puede defender con libertad los intereses de Asturias porque pertenece a un Comité Federal en Madrid en el que se decide lo que se decide y para contentar a quien se quiere contentar", ha insistido Pumares.

Ni el PSOE ni Barbón resultan creíbles, ha comentado Pumares. "Nadie se cree una palabra porque son tantas decepciones que ya no hay papel que las aguante", ha señalado.

Tras reprochar al presidente asturiano el incumplimiento de promesas realizadas en las pasadas elecciones, Pumares ha acusado a Barbón de convertir la legislatura "en un mar de excusas que buscan justificar su falta de voluntad para resolver los problemas de los asturianos, y su discurso de ayer es la crónica de un fracaso justificada por las circunstancias".

No ve Pumares a Barbón "a la altura" de la sociedad asturiana. No cree que las palabras de los socialistas convenzan a los asturianos que se tuvieron que ir en su día para volver a su tierra. "¿Sabe por qué? Porque llevan escuchándolo, como le acabo de decir, diez años. Y nada cambia", ha lamentado.

Para Foro, la legislatura "languidece" con un "gobierno perezoso" mientras en el parlamento asturiano se debaten sobre los mismos asuntos: demografía, infraestructuras, industria, energía.

"Salvo que la COVID contagie también a los derechos de las personas, no existe justificación para que su Consejo de Gobierno no haya aprobado todavía el Proyecto de Ley de garantía de derechos de las personas LGTBI", puso como ejemplo.

CAMPO

En su discurso, Pumares también ha arremetido contra Barbón por la situación de los profesionales del campo asturiano que "no pueden más", añadiendo que ha aumentado el número de sacrificios de vacas de leche por no poder hacer frente al incremento de los costes.

Regulaciones "absurdas" y dificultades "excesivas" para los productores no ayudan. "Frente a todos los problemas que hay, en lugar de ir de la mano del sector, de escuchar sus propuestas, la Delegada del Gobierno prohíbe sus manifestaciones para no empañar los actos de precampaña del Partido Socialista en Aristébano y Espineres. En Covadonga no, ahí no pasa nada", ha criticado.

INFRAESTRUCTURAS

También se ha referido el portavoz de Foro a la variante ferroviaria de Pajares, que unirá Asturias con León y cuya apertura está prevista para mayo.

Los socialistas, ha dicho, nunca quisieron la variante y por eso la "aplazaron" y la "descafeinaron". Reprochó a Barbón que no dijese nada de que la Unión Europea exige que la alta velocidad no se quede en Lena y que, además lo haga en vías de ancho europeo.

Ante ese requerimiento de la Unión Europea, Pumares ha comentado que lo que hace el Gobierno de España es poner ancho ibérico desde Pola de Lena hsta Gijón. "¿Por qué? Porque a los socialistas Asturias les importa poco y el Gobierno de Asturias no se va a levantar en la defensa de sus intereses", ha dicho. Frente al término 'maratón' utilizado por Barbón para hablar de sus reuniones con ministros, Pumares ha hablado de 'gira pop'.

En cuanto a las referencias al sector industrial realizadas por Barbón en su discurso inicial, Pumares ha dicho que fueron "interesadas" o "parciales".

En ese punto, Pumares ha cargado contra la presencia de presidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuya presencia en el Gobierno de España ha dicho que ha implicado un "ataque frontal" al Principado de Asturias.

"La política energética de este Gobierno central nos está llevando a un callejón sin salida; o, mejor dicho, con la única salida de convertir el Principado de Asturias en un parque temático verde para los fines de semana", ha advertido.