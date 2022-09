Generalitat i universitats públiques col·laboren en la mobilitat laboral de les víctimes de violència de gènere

El conveni ha sigut ratificat a casa Mediterráneo a Alacant per la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, la d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, i pels màxims dirigents de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

En concret, a l'acte han acudit les rectores de les universitats de València i Alacant, Mavi Mestre i Amparo Navarro; els rectors de la Universitat Politècnica de València i de la Miguel Hernández d'Elx, José Esteban Capilla i Juan José Ruiz, respectivament, i el vicerector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicente Cervera.

A tots ells, Bravo els ha agraït en la seua intervenció el seu compromís en la lluita contra la violència de gènere. Així mateix, amb aquest conveni, les dones víctimes podran demanar el trasllat des dels seus respectius llocs de treball, tant entre les diferents institucions acadèmiques com amb l'Administració de la Generalitat i viceversa.

"Amb la firma d'aquest conveni vam sumar conviccions, forces i, sobretot, recursos per a ajudar les víctimes del terrorisme masclista en un flanc tan important en la vida de les persones com és l'econòmic i el laboral", ha expressat Bravo.

A més, ha destacat que les víctimes de violència de gènere "han de saber que no estan soles i que tota la societat, amb les seues institucions al capdavant, les ajudaran en el precís instant que facen el pas per a denunciar i ho seguiran fent durant tot el temps que siga necessari fins que recuperen la seua dignitat, la seua autoestima i les seues vides".

També ha assegurat que seria "desitjable" que aquesta iniciativa "no es quedara només en l'àmbit del públic i que servira de guia i exemple per a la resta del teixit productiu en el cas que tingueren entre el seu personal a dones afectades pel terrorisme masclista".

Per açò, ha oferit "l'assessorament de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per a articular sistemes de trasllat laboral i protecció per a les víctimes de Violència de Gènere".

Per la seua banda, Bueno ha destacat "l'esforç que des de les universitats públiques s'està realitzant en temes d'igualtat i sensibilització contra la violència de gènere". En el seu torn, ha ressaltat el fet que a la Comunitat Valenciana tres de les cinc rectores siguen dones: "És un exemple molt significatiu a favor de la igualtat i la modernitat en les universitats".

A més, ha incidit en l'esforç que estan fent les universitats perquè les dones siguen cada vegada més partícips en tots els àmbits de la vida acadèmica. "És visible el compromís social de les universitats perquè els campus siguen espais lliures de violència de gènere i on els valors de la igualtat s'impregnen a tota la comunitat universitària", ha agregat.

Així, ha resolt que el camí "no ha sigut fàcil" i ha reconegut l'"esforç que s'ha fet" i la "importància" que suposa "aquesta foto". "Necessitem seguir units per aquesta lluita, els governs i les institucions tenim molt de camí per fer, però també caminat", ha resolt.