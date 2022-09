Mas aposta per un tercer Botànic però "reestructurat" i amb un canvi en el repartiment de conselleries

Mas s'ha pronunciat en aquests termes a Alacant, en la conferència 'Abrir el futuro con un nuevo Botànic', organitzat per Club Informació, la Universitat d'Alacant, la CEV, À Punt i Balearia, en el qual també ha indicat que la candidatura de Compromís a la Generalitat per a les eleccions autonòmiques de 2023 és una "qüestió pendent" i ha demanat prudència fins a febrer, quan la coalició celebrarà les primàries.

En la seua intervenció, Mas ha apostat per un nou pacte d'esquerres per a formar un tercer Botànic a la Comunitat Valenciana després dels comicis, però ha reivindicat una "reestructuració" que passe per un canvi a nivell "estructural" en el repartiment de les conselleries.

La vicepresidenta ha subratllat que els dos governs del Botànic -en el primer amb el suport parlamentari de Podem, que no va entrar en l'executiu- han generat "canvis significatius" en la Generalitat enfront de "tots els arguments que volen tornar al passat, en el qual el PP va governar i malament va governar".

Mas ha reivindicat un nou govern que tinga un full de ruta que passe per combatre el canvi climàtic, que es "plante" amb el Govern per a reivindicar un "finançament just" per a la Comunitat Valenciana "governe qui governe a Madrid", juntament amb l'objectiu de la gestió dels Fons Europeus per a afavorir la creació de 190.000 llocs de treball.

"Hem de treballar per la consolidació dels servicis socials i tindre un full de ruta contra el canvi climàtic, a més d'aconseguir un canvi efectiu per a un nou model productiu. El Botánic s'ha expressat amb transparència, que no sempre s'ha donat en política; aquest relat va més enllà de declaracions a la premsa, és la manera d'actuar perquè la ciutadania ens identifique", ha agregat.

Al seu juí, "ningú pot dir que el govern del Botànic haja defraudat col·lectivament, perquè la ciutadania, la que té menys poder adquisitiu, està molt més segura que fa set anys", ha exposat Mas, qui ha defès que "tots els pressupostos s'han provat amb les dates i xifres previstes".

La vicepresidenta també ha parlat de la "transparència" com "una palanca del bon govern" de la Generalitat perquè "no hi ha hagut desviacions al clientelisme" i ha apel·lat a la renovació d'una majoria de "esquerres" a la Comunitat. "L'esquerra no pot alimentar discursos que no afavorixen la cohesió. El tercer Botànic ha de tindre un pensament transversal per a una societat molt més complexa que la de 2015", ha resolt.

OLTRA

Quant a les primàries, la coalició "no tanca la porta" al retorn de Mónica Oltra per a encapçalar la candidatura de Compromís, encara que reconeix que resulta una qüestió "complicada" perquè depèn dels temps judicials -per la seua investigació en el cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals comeses per la seua ex-parella a una menor tutelada, una causa en la qual figuren com imputats 14 càrrecs d'Igualtat, entre ells la pròpia exconsellera-.

L'executiva de Compromís va aprovar la passada setmana el reglament de les seues primàries per a les eleccions municipals, que les agrupacions locals celebraran el 5 de novembre (excepte en aquelles on no hi haja consens), i les autonòmiques, que es votaran l'11 de febrer. La formació permetrà modificar la llista per a incloure "personalitats de Compromís", segons el text, que obri així la porta a la inclusió d'Oltra.

"El retorn de Mónica Oltra depèn dels temps judicials i tots sabem quins són. És complicat, però Compromís no tanca la porta al fet que puga tornar, en el cas que ella vullga també", ha assenyalat Mas, en ser interpel·lada per aquesta qüestió.

De la mateixa manera, preguntada per si considera que ha existit una "conspiració" per a "apartar" a Oltra de l'activitat política -pel fet que figuren en la causa exercisquen l'acusació, entre uns altres, el líder d'Espanya 2000, José Luis Roberto, i l'exdirigent de Vox i presidenta de Governa-et, Cristina Seguí- Mas ha respost que "tothom ha vist les dinàmiques amb aquests fets".

"No entraré a si hi ha hagut conspiracions, tothom ha vist les dinàmiques amb aquests fets, però ara ens hem de centrar que els temps judicials resolguen aquesta qüestió i acabe de la millor manera per a ella", ha agregat.

Preguntada també per la possibilitat que la candidatura de Compromís a la Generalitat es dirimisca finalment entre ella i el diputat en el Congrés, Joan Baldoví, ha assenyalat que aquesta és una "qüestió pendent", que es decidirà al febrer, per la qual cosa ha demanat "prudència". "Ara vull pensar en altres qüestions perquè no fa ni dos mesos que estic de vicepresidenta i se m'han fet com quatre anys", ha ironitzat, i ha tornat a demanar "esperar un temps".

TAXA TURÍSTICA

D'altra banda, sobre si creu que l'engegada de la taxa turística "passarà factura" al Botànic, i en concret a Compromís, en els comicis, ho ha descartat. "Jo crec que no ens penalitzarà en les pròximes eleccions; és una aplicació voluntària, no estem aprofundint en cap obligació per a cap Ajuntament. Crec que s'ha mediatitzat massa aquest debat", ha assenyalat.

Igualment, preguntada també per la reforma fiscal que planteja el president de la Generalitat, Ximo Puig, Mas ha indicat que ha de ser una reforma que beneficie a les famílies treballadores i que pitjor ho estan passant amb l'augment del nivell de vida. "Aquests pressupostos, també amb una reforma fiscal, deuen anar a contindre els problemes de les famílies treballadores i més vulnerables", ha afegit.