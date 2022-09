Sindicatos critican la publicación "por sorpresa" de un decreto de movilidad de funcionarios "paralizado" desde 2019

Así lo señalan portavoces de CSIF, CIG, UGT y CC.OO. en declaraciones a Europa Press. En torno a finales de 2018 hubo negociación pero el texto fue rechazado por las centrales que conformaban la mesa.

Desde la central nacionalista, Alexandre Prieto explica que el decreto regula una cuestión relacionada a jefes de servicio y jefes de sección (parte de estos colectivos) por la cual serán nombrados a través de concurso específico -hace tiempo se hacía por libre designación-.

Pero este concurso específico "incluye una entrevista", lo que reprueban todos los sindicatos, al considerar que abre la puerta a "la subjetividad" y a "la dependencia de los superiores", ya que "te nombran durante cinco años", en palabras de Prieto.

Sin embargo, los portavoces de las cuatro organizaciones lamentan la "oportunidad perdida", al "dejar sin regular una cuestión como las comisiones de servicio, que sirven para el enchufismo", según Prieto.

"EN UN CAJÓN"

En nombre de CC.OO., Juanjo Rodríguez subraya la "sorpresa" de un decreto publicado "casi con alevosía", teniendo en cuenta que las alegaciones realizadas por la organización "son de septiembre de 2018". "Quedó parado en un cajón y no llegó hasta ahora", llama la atención.

Los sindicatos se encuentran por eso examinando el texto de forma pormenorizada, y Comisiones avanza que trasladará su parecer al departamento autonómico.

"Pero es más de lo mismo", adelanta Rodríguez, sobre un decreto que "no viene a modificar lo que la ley de empleo de 2015 establece" y "no entra a regular las comisiones de servicio" como reclaman las centrales, para "que no sean una adjudicación de un puesto a dedo", más allá de establecer "que habrá que hacer una propuesta motivada".

En lo referente al concurso específico para jefaturas de servicio, "uno de los puntos más polémicos es que teniendo en cuenta que se daban con discrecionalidad", el hecho de que ahora se dé "un 20% de la puntuación a haber desempeñado" ese puesto implica, en su opinión, un "privilegio a esas personas". Y "tampoco se entra a regular el concurso abierto", agrega.

"OPORTUNIDAD PERDIDA"

Por su parte, Lino Díaz (UGT) ve "una oportunidad perdida" y menciona numerosos aspectos que fueron reclamados por su central, pero "no atendidos" por la administración, relativos a interinidades y conciliación, entre otros ámbitos.

CSIF hace hincapié en que la Xunta "excluyó" a los sindicatos del procedimiento para evaluar las comisiones de servicio y no incorpora una "baremación objetiva" a los concursos específicos, según su responsable José Francisco Sánchez Brunete.