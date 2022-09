Ocho líneas de autobús urbano y varias calles se verán afectadas este domingo por la VII Carrera de la Mujer de Logroño

La prueba, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, con la colaboración de diferentes entidades e instituciones como el Ayuntamiento de Logroño, contará con la participación de 9.000 corredoras y comenzará a las 11.00 horas.

CALLES AFECTADAS

Entre las 10,30 y las 13,30 horas se cortará el tráfico el recorrido comprendido entre Vara de Rey (tramo entre Gran Vía y Muro de la Mata), Gran Vía (entre Vara de Rey y Murrieta), Gonzalo de Berceo (toda la calle), Carmen Medrano (tramo comprendido entre Gonzalo de Berceo y General Urrutia), General Urrutia (entre Carmen Medrano y Javier Martínez Laorden), Javier Martínez Laorden (toda la calle), Plaza de la Diversidad (hacia Portales), Portales (toda la calle), Muro de Cervantes (toda la calle) y Avenida de la Paz hasta el Ayuntamiento en contra dirección.

Durante el paso de los atletas los vados y vehículos estacionados en los viales por donde transcurre la carrera no podrán salir o entrar.

La Policía Local ruega a la ciudadanía usar el vehículo lo mínimo posible durante este domingo por la mañana cuando se desarrolla la prueba deportiva.

LÍNEAS DE AUTOBÚS MODIFICADAS

Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del servicio de transporte público urbano de Logroño modificarán sus itinerarios en diferentes horarios tal y como se detalla a continuación:

En horario estimado de 8,00 a 10,45 horas:

Línea 2:

'Yagüe - Varea': Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

'Varea - Yagüe': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

'Madre de Dios - Valdegastea': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - C/ Gral. Vara de Rey.

'Valdegastea - Madre de Dios': C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

Línea 9

'Pradoviejo - Las Norias': C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. Doce Ligero - C/ Madre de Dios - C/ San Francisco - Puente de Piedra.

'Las Norias - Pradoviejo': Puente de Piedra - Avda. Viana - C/ Capitán Gaona - C/ San Francisco - C/ Madre de Dios - Avda. Doce Ligero - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - C/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

'Hospital San Pedro - El Arco': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

'El Arco - Hospital San Pedro': Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

En horario estimado de 10,45 a 12,30 horas:

Línea 1

'Lardero - Hospital San Pedro': Avda. Colón - Avda. Doce Ligero.

'Hospital San Pedro - Lardero': Avda. de la Paz - Avda. Colón - Gustavo Adolfo Bécquer.

Línea 2

'Yagüe - Varea': Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

'Varea - Yagüe': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Pío XII - Avda. Pérez Galdós - Avda. República Argentina - C/ Duques de Nájera - C/ Marqués de Murrieta.

Línea 3

'Villamediana - El Campillo': C/ Estambrera - C/ Poeta Prudencio - Avda. Club Deportivo - C/ Chile - C/ Duques de Nájera - C/ Carmen Medrano.

'El Campillo - Villamediana': C/ General Urrutia - C/ Carmen Medrano - C/ Marqués de Murrieta - Avda. Gran Vía Juan Carlos I - C/ Gral. Vara de Rey.

Línea 4

'Palacio de Congresos - Pradoviejo': Avda. Solidaridad - Avda. Colón - Avda. Pío XII - Avda. Pérez Galdós - Avda. República Argentina - C/ Duques de Nájera - C/ Chile.

Línea 5

'Madre de Dios - Valdegastea': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Pío XII - Avda. Pérez Galdós - Avda. República Argentina.

'Valdegastea - Madre de Dios': C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

Línea 6

'Centro - El Cortijo': Avda. Solidaridad - Avda. Colón - Avda. Pío XII - Avda. Pérez Galdós - Avda. República Argentina - C/ Duques de Nájera - C/ Carmen Medrano - C/ General Urrutia.

'El Cortijo - Centro': C/ General Urrutia - C/ Carmen Medrano - C/ Marqués de Murrieta - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9

'Pradoviejo - Las Norias': C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. Doce Ligero - C/ Madre de Dios - C/ San Francisco - Puente de Piedra.

'Las Norias - Pradoviejo': Puente de Piedra - Avda. Viana - C/ Capitán Gaona - C/ San Francisco - C/ Madre de Dios - Avda. Doce Ligero - Avda. de Colón - Avda. Pío XII - Avda. Pérez Galdós - Avda. República Argentina.

Línea 10

'Hospital San Pedro - El Arco': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Pío XII - Avda. Pérez Galdós - Avda. República Argentina - C/ Duques de Nájera.

'El Arco - Hospital San Pedro': Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

En horario estimado de 12,30 a 13,30 horas:

Línea 2

'Yagüe - Varea': Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

'Varea - Yagüe': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

'Madre de Dios - Valdegastea': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - C/ Gral. Vara de Rey.

'Valdegastea - Madre de Dios': C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

Línea 9

'Pradoviejo - Las Norias': C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. Doce Ligero - C/ Madre de Dios - C/ San Francisco - Puente de Piedra.

'Las Norias - Pradoviejo': Puente de Piedra - Avda. Viana - C/ Capitán Gaona - C/ San Francisco - C/ Madre de Dios - Avda. Doce Ligero - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - C/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

'Hospital San Pedro - El Arco': Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

'El Arco - Hospital San Pedro': Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. En todo momento se deberán atender las instrucciones de Policía Local.