Padura refuta a Vargas Llosa y encumbra a la novela policíaca como el género literario de este tiempo

Padura ha realizado estas manifestaciones en Toledo durante la presentación de su novela 'Personas Decentes', donde uno de los asistentes le ha preguntado sobre la denostación que su homólogo peruano Mariano Vargas Llosa, a través de sus escritos, ha hecho del género policíaco.

"Lo que diga hoy de Mario Vargas Llosa no puede salir de aquí", ha bromeado el creador habanero que, parafraseando a Alfonso Reyes, que dijo que la novela policíaca es "el género de nuestro tiempo", ha alegado diversas razones para encumbrar a este género literario que, a su entender, sigue muy vigente.

"El mundo se hace cada vez más violento, más corrupto y los poderes cada vez son más agresivos, invasivos. El fenómeno del tráfico de drogas y de personas ha crecido muchísimo y de esa materia se alimenta este género", ha alegado.

Pese a defender que toda manifestación artística puede generar opiniones encontradas, como en el caso del arte conceptual, el escritor cubano ha asegurado que, en este caso, Vargas Llosa "no lleva razón", pues el género negro "ha florecido mucho" y seguirá teniendo recorrido.

Dicho esto, ha indicado que el Premio Nobel de Literatura conoce bien la novela policíaca e incluso algunas de sus obras, como 'Lituma en los Andes' o '¿Quién mató a Palomino Molero'? tienen su estructura.

De ahí, que haya discrepado de las opiniones del escritor peruano, "sobre todo políticas". "A veces tiene problemas de información", ha dicho Padura, que ha recordado que "lamentablemente" Vargas Llosa llegó a afirmar que la autoridades cubanas se quedaban "con un monto" de sus derechos de autor.

"Por suerte, no leen a Vargas Llosa -ha dicho en referencia al régimen de la isla- Pero si le da por esas ideas, me joden -ha bromedado-. No es cierto. Yo tengo mi editorial en España y en Cuba, de cada centavo que gano, pago cada centavo de impuestos que tengo que pagar. No me puede pasar que me cojan como a Al Capone, por el lado débil", ha dicho Padura, que ha confesado releer 'Conversación en La Catedral', de Vargas Llosa, cada vez que empieza a escribir una nueva novela.

EL REGUETÓN, LA DECADENCIA DE LA MÚSICA CUBANA

En este encuentro multitudinario que el autor habanero ha tenido en Toledo, también ha sido preguntado por la situación de la cultura cubana. Tras diferenciar entre creación artística y producción y distribución, ha indicado que la escasez de papel hace que se estén publicando menos libros y en ediciones muy pequeñas.

"Eso hace que uno no pueda tener la medida exacta de hasta qué punto la creación literaria se ha visto afectada por los problemas económicos o de material. Creo que la gente sigue creando, pero en otras expresiones, como en las artes plásticas, en las que hay una gran vitalidad que se ve cuando jóvenes artistas se colocan y hacen exposiciones en las plazas más importantes del mundo, como Nueva York".

Respecto a la música, otra de sus grandes pasiones, Padura ha defendido que es el arte por excelencia de la isla. "La historia de Cuba se puede escribir sin escritores, cineastas, pintores... pero no sin sus músicos. Aquí se sigue creando, pero, lamentablemente para mi gusto, en un alto porcentaje es reguetón".

"Creo que es la decadencia de la música cubana teniendo en cuenta la historia y la producción de música que ha movido al mundo desde el siglo XIX. Cualquiera aquí es capaz de reconocer mucha música cubana y cantarla. Pero el reguetón, que a veces es soez en sus letras, ocupa un espacio importante en Cuba. Es parte de una decadencia social muy grande", ha lamentado.

ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE 'EL HOMBRE QUE AMABA A LOS PERROS'

En este encuentro con una legión de lectores que han desbordado la sala de conferencias de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, el escritor cubano también ha hablado de la adaptación cinematográfica de 'El hombre que amaba a los perros', su novela histórica en la que ahonda en la vida de Ramón Mercader, asesino de Leon Trotski.

Sobre este proyecto, que lleva gestándose unos siete u ocho años entre productores franceses, españoles e incluso norteamericanos, ha explicado que ahora esta en manos de 'Morena films' y puede que finalmente esta productora lo conclya, pese a la dificultad de tener que rodar en los diversos países en los que transcurre la novela y lo caro del rodaje.

'PERSONAS DECENTES', SU NOVELA MAS HABANERA Y POLICÍACA

En cuanto a 'Personas Decentes', el nuevo trabajo de su saga policíaca protagonizada por Mario Conde, Padura ha dicho que es su novela "más habanera y policíaca", pues en los últimos libros que protagoniza este singular detective cada vez se alejaba más del género, "con toda intención".

"Ésta es estructuralmente más policíaca, pero profundamente social, con una carga de discurso político muy fuerte y ese concepto del destino cubano que parece que vamos a llegar y no llegamos. Cuando tenemos la esperanza de que las cosas van a cambiar, al final se frustra. Eso pasó en la primavera de 2016, que venía mucha gente se abrían negocios y que derivó en una crisis profundísima".

"Mucho tuvo que ver la política de Donald Trump hacia Cuba. Desde que llegó al poder se encargó de desmontar toda la política de Obama y, entre ellas, el acercamiento con Cuba", ha lamentado el escritor de La Habana, que considera que si en lugar de Trump, Hillary Clinton hubiera llegado a la Casa Blana, habría mantenido el concepto político de Barak Obama y habría levantado el bloqueo. "Las cosas habrían cambiado en Cuba".

"Pero la política lamentable de Trump, que Biden ha continuado en este sentido, no ha propiciado un cambio", ha terminado lamentando el autor cubano.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Además de presentar su última novela, en un acto organizado por el Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) y la librería Taiga, Padura también ha estrenado en la biblioteca regional la exposición 'Renuencia', una muestra de algunas de las fotografías del libro 'La Habana nuestra de cada día', que publicó junto al fotógrafo Carlos Torres Cairo. Podrá visitarse en la Galería Borbón-Lorenzana hasta el 11 de noviembre.