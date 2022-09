Puig situa el projecte de Parc Tecnològic Les Rodes d'Alcoi com un "referent" de nova economia digital

Així s'ha pronunciat després de la vista a les obres del futur Parc Tecnològic, un acte que s'emmarca en el Seminari de Govern-Estiu 2022, on, segons ha explicat, s'abordaran les prioritats per a aquest "nou curs polític tan important per a la societat valenciana, que està en una situació complexa, però té ambició de mirar cap a avant i superar les dificultats", informa la Generalitat en un comunicat.

Puig, que ha estat acompanyat per l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, i per membres de la corporació municipal, ha agraït a l'Ajuntament "la força" per a impulsar projectes de futur com el nou parc tecnològic, "una de les actuacions més importants dels últims anys per a Alcoi i per a tota la Comunitat Valenciana".

Durant la seua intervenció, ha explicat que el parc albergarà un centre de desenvolupament empresarial especialitzat en les noves tecnologies i la innovació i que explicarà a més amb una seu de Districte Digital. Així mateix, ha destacat que el centre tindrà espais dedicats a reforçar el sector turístic, a través de la formació, com el Centre d'Interpretació Turístic d'Interior (CDTi) i a més tindrà àrees socioculturals i administratives.

El Parc Tecnològic Les Rodes és un projecte emblemàtic que recupera l'extinta fosa Rodes Hermanos, antiga illa industrial dedicada a la metal·lúrgia de principis de segle XX, per a convertir-la en un gran parc tecnològic, dedicat a la innovació i a la dinamització econòmica, i que a més reservarà un àrea per a usos socioculturals. El complex serà també la primera seu de Districte Digital fora de la ciutat d'Alacant.

Les obres centrals estan valorades en 7 milions d'euros i cofinançades per la Generalitat, que aporta 2,6 milions d'euros, la Unió Europea, a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), que contribuirà amb 3,7 milions i l'Ajuntament d'Alcoi, que es farà càrrec de 900.000 euros.

Les fase central dels treballs, que es va iniciar al novembre de 2021, està centrada en una rehabilitació molt respectuosa amb el llegat patrimonial, que donarà lloc a un conjunt cohesionat, que tindrà una superfície total construïda de quasi 12.000 metres quadrats, entre edificis destinats a usos culturals i tecnològics.

El bloc més important estarà conformat per diferents naus en les quals s'assentarà un centre de desenvolupament empresarial especialitzat en les noves tecnologies i la innovació.

Les sinergies es completaran amb les activitats d'investigació i formació centrades en robòtica i intel·ligència artificial de la mà del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que col·labora amb el consistori per a impulsar la transformació digital del teixit empresarial de la ciutat.

D'altra banda, edificis adjacents seran transformats per a albergar un saló d'actes i diverses sales multiusos destinades a accions de dinamització econòmica i empresarial. També es contempla la creació d'un centre sociocultural, una biblioteca, una aula de música, un restaurant i una zona de café-ludoteca.