Generalitat injecta 6,7 milions del Resistir Plus per la Covid a empreses i autònoms a l'Alcoià i Comtat

Així ho ha confirmat aquest dijous el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, qui s'ha reunit aquest divendres amb l'alcaldessa d'Onil, Humildad Guill, i directius de l'empresa DeCuevas Toys SL, dedicada al sector del joguet i que ha sigut beneficiada amb 134.165,72 euros del Pla Resistir Plus, ha informat la Generalitat en un comunicat.

A més, ha ressaltat que la Generalitat "ha volgut atendre i donar suport amb ajudes directes als teixits productius de l'Alcoià i el Comtat, amb la finalitat de superar les dificultats a les quals han hagut de fer front per la pandèmia de la Covid i facilitar el millor escenari per a abordar la recuperació dels principals motors de les seues economies com són el joguet i el plàstic entre unes altres".

Durant la visita, el responsable d'Hisenda ha assenyalat que l'empresa DeCuevas Toys "és una firma que ha sabut actualitzar-se, innovar permanentment i adaptar el disseny, la qual cosa li ha permès ser un referent en el mercat nacional i internacional del sector del joguet".

Espanya ha recordat que a aquestes ajudes podien optar persones autònomes i empreses de tots els sectors econòmics que s'hagueren vist afectades per l'impacte de la Covid-19. En concret, en la comarca de l'Alcoià han resultat finalment beneficiaris 369 negocis i 111 al Comtat.

Pel que es refereix a l'Alcoià, un total de 229 expedients corresponen a negocis de persones autònomes, mentre que les empreses que s'han beneficiat d'aquestes ajudes han sigut 140, sent l'import total percebut pels negocis d'aquesta comarca de 5.133.780,84 euros.

Quant a la comarca del Comtat, s'han abonat un total de 1.655.574,31 euros a un total de 77 persones autònomes i 34 empreses. Si s'atén a la distribució de les ajudes per municipis de l'Alcoià, el major muntant ha anat a parar a 212 empreses i persones autònomes d'Alcoi, que han rebut un total de 2,4 milions d'euros.

A continuació, a Ibi s'ha ajudat 83 empreses i persones autònomes, amb un total d'1,1 milions d'euros, Castalla amb 39 companyies i treballadors autònoms beneficiaris de 722.370 euros i, finalment, entre les poblacions que han rebut una major quantia, es troba també Onil amb 612.204 euros entre 28 empreses i persones autònomes.

Al municipi de Cocentaina amb un total de 1.051.529,97 euros, repartits entre 37 persones autònomes i 22 empreses. Després es troba Mur d'Alcoi, on s'ha ajudat 16 autònoms i 6 empreses per valor de 170.314,85 euros.

INDÚSTRIA I OCUPACIÓ

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha assenyalat que "el suport a la indústria i el foment de l'ocupació han sigut els eixos principals de la conselleria en els últims anys en la comarca de l'Alcoià per a donar suport a la modernització del teixit productiu, la creació de llocs de treball i en general el dinamisme econòmic d'una de les comarques amb major activitat industrial del nostre territori.

En total, des de 2015, la conselleria ha destinat a aquesta comarca més de 135 milions, dels quals destaquen pel seu suport a les empreses partides com la corresponent a innovació, amb 51 milions, a parcs empresarials 13,1, a indústria 18,9 milions i internacionalització 3,7 milions.

Climent ha visitat l'Ajuntament de Banyeres de Mariola (Alacant), on ha sigut rebut per l'alcalde Josep Sempere Castelló. En l'àmbit de l'ocupació, el conseller ha destacat que entre 2021 i 2022, Labora ha invertit més de 9,7 milions d'euros en la comarca que han beneficiat a més de 1.300 persones.

A més, Labora dona suport en aquesta comarca a la integració laboral de les persones amb discapacitat a través dels Centres Especials d'Ocupació. En aquest cas, han sigut 113 les persones beneficiàries.

Climent ha ressaltat que "Banyeres, malgrat ser una xicoteta localitat, és un municipi amb un teixit industrial molt potent, format per unes 150 empreses dedicades a diferents sectors com el tèxtil, paperera i plàstic", i ha ressaltat la importància d'"apostar pel manteniment i modernització d'aquest teixit productiu que genera ocupació de major qualitat".

D'altra banda, el conseller ha visitat les actuacions que estan realitzant les cinc persones contractades per l'Ajuntament a través del programa 'Emerge' de conservació de muntanyes en la zona del Molí Sol, un paratge d'especial importància ja que està proper a la Serra de Mariola.

Aquest programa permet la contractació de persones aturades per les 269 corporacions locals de la Comunitat Valenciana seleccionades per l'Agència Valenciana d'Emergències.