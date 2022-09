PSOE pide al Ayuntamiento la apertura de la Casa Gerald Brenan "todos los días por la demanda de los vecinos"

Así lo ha manifestado la concejala del PSOE Lorena Doña, que junto al edil Salvador Trujillo han criticado que "está cerrada cuatro días en semana, mientras que sólo abre toda la jornada el viernes y miércoles y jueves en horario de tarde".

Los horarios, ha señalado el PSOE en un comunicado, "son miércoles y jueves de 16.00 a 21.00 horas; los viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que permanece cerrada a cal y canto los lunes, martes, sábados, domingos y festivos". "Esto es un desprecio a los residentes en el distrito de Churriana que quieren hacer uso del edificio y de los malagueños que quieren visitarla", han agregado.

Asimismo, Doña ha señalado que se da el caso de que "tampoco hay visitas guiadas ni actividades programadas, por lo que "quien quiera conocer una magnífica recreación del ambiente del lugar y la vida del autor en Málaga, con sus libros, tarjetas postales y fotografías tendrán que ceñirse a unos horarios absolutamente restrictivos".

En este punto, ha recordado que "ya en el año 2018 desde el PSOE pusimos de manifiesto la falta de actividad programada, pero es que han pasado cuatro años y la situación sigue siendo la misma, pese a que su director, Alfredo Taján, recibe por su gestión más de 46.000 euros anuales del erario público del Ayuntamiento".

Para la edil, "es lamentable que Taján reciba este sueldo por no hacer absolutamente nada desde 2018, en una institución magnífica que no tiene actividad programada alguna sobre el legado de Gerald Brenan. No podemos permitir esta tomadura de pelo".

En iguales términos se ha manifestado el concejal socialista Salvador Trujillo, precisando que "la casa de Gerald Brenan es uno de los centros culturales más importantes que existe en este distrito. No nos podemos permitir el lujo de abrir sólo un día a jornada completa, dos tardes y no tener visitas guiadas para los interesados en conocer la vida y obra del autor, que amaba nuestra tierra hasta el punto de instalarse en ella".

Para Trujillo, "un distrito como el de Churriana, con su gran tejido asociativo y el gran volumen de inquietudes culturales de sus residentes, merece la apertura de la Casa de Gerald Brenan todas las mañanas entre semana, no estamos hablando de los festivos. Pero es que una persona que cobra más de 46.000 euros para estar en casa o dedicarse a otras labores diferentes por las que se le pague no es un buen ejemplo por parte de nuestro Ayuntamiento".

Ha defendido que "lo que necesita Churriana son más actividades programadas por un distrito que se mueve en todos los sentidos, tanto en cultura como en participación, respeto por el medio ambiente y con mucha fuerza en el tejido asociativo. No queremos que nos engañen sobre este edificio, que debería ser explotado mejor porque es referente nacional e internacional", ha concluido Trujillo.