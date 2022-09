Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León proponen estabilidad y calidad para el nuevo curso

Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León regresan hoy a las clases con 99.155 alumnos y 9.529 profesionales en sus aulas. Representan el 29% de la educación de la comunidad autónoma.*

Afrontan con alguna incertidumbre un nuevo curso marcado por la precipitada implantación de la LOMLOE, la crisis energética, la inflación y la baja natalidad. Agradecen la defensa del sistema educativo actual y la libertad de elección de las familias que se hace desde el gobierno regional y solicitan una ampliación del mapa escolar de FP, aumento de la partida de Otros Gastos y la concertación de toda la etapa de Infantil.

"La puesta en marcha de la LOMLOE ha sido precipitada y con una urgencia innecesaria que perjudicará a la calidad de enseñanza. Será un curso incierto en lo académico y no son las condiciones óptimas para implantar una reforma educativa. En un momento en el que la estabilidad del gobierno no está demostrada, deberíamos remar hacia un pacto educativo global porque si no esta ley está abocada a un nuevo cambio. La comunidad educativa no debería estar expuesta a los vaivenes normativos políticos", ha declarado Leandro Roldán Maza, secretario autonómico de Escuelas Católicas.

"Por nuestra parte, trabajaremos porque nuestros departamentos jurídico y formativo puedan dar respuesta a las necesidades del profesorado y equipos directivos en este periodo", ha añadido Roldán durante la presentación del curso realizada en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, Agustinas, de Valladolid.

Además, ha lamentado que los centros concertados tendrán que lidiar con los efectos desastrosos de la subida del precio de la energía y de una inflación por encima del 10% que repercutirá en la situación económica de los colegios y también de las familias, con un aumento de costes de los diferentes servicios escolares (comedor, transporte, material escolar, actividades complementarias o extraescolares).

"Un sobrecoste que sufrirán familias y centros y más teniendo en cuenta que el módulo de conciertos solo ha subido un 2%, insuficiente para contrarrestar esta inflación. Será un curso más preocupante si cabe, y ya venimos de dos cursos anteriores muy duros", ha explicado Roldán, para quien por tal motivo es más necesario que nunca el aumento de la partida de Otros Gastos.

Tal partida es la destinada al pago del personal no docente, al equipamiento necesario para la labor educativa y al mantenimiento del centro: luz, calefacción, reparaciones ordinarias..."una partida que sigue siendo insuficiente en Castilla y León ya que los costes reales del funcionamiento de un centro educativo son ahora mucho más deficitarios", ha subrayado.

GRATUIDAD EN INFANTIL 2-3 AÑOS

La previsión sobre el número de alumnos total en las aulas de Escuelas Católicas este curso en Castilla y León es de 99.155, alrededor del 0,5% más que el curso anterior, un aumento motivado principalmente por la puesta en marcha de la gratuidad para los escolares de 2-3 años.

"Supone una gran apuesta, que agradecemos, por parte de la Junta de Castilla y León, tal y como anunció su presidente en la apertura del curso escolar anterior y un esfuerzo económico para beneficiar a todas las familias de Castilla y León. Es un avance que influirá positivamente en la conciliación familiar y en la ampliación de la libertad de elección de centros ya que las familias que eligen colegios de Escuelas Católicas podrán también beneficiarse de esta gratuidad, evitando agravios comparativos".

Roldán espera que pueda extenderse a todo el primer ciclo de Infantil y convertirse en un futuro en una concertación plena que ayude a todas las familias de la comunidad, ·para que cualquiera pueda acudir al centro que desee".

Un total de 72 centros de Escuelas Católicas ofrecerá este nivel educativo adhiriéndose al programa de subvenciones ofrecido por la Junta de Castilla y León. Representan al 11% de todos los centros (653) que ofrecen este curso de forma gratuita, y tendrán 1.441 alumnos en sus aulas (14% del total), repartidos en 95 unidades.

En cuanto a la Formación Profesional, Escuelas Católicas Castilla y León tendrá este curso un ligero incremento de unidades. Sin embargo, en esta apuesta de las administraciones por la FP "nos gustaría tener más peso específico y mantener una oferta creciente de FP concertada", ha comentado Leandro Roldán.

"Son muchos los títulos autorizados, muchos de ellos a nivel privado, que tienen demanda y que no están implantados en la red pública. Es necesario hacer un esfuerzo por aumentar la concertación de esos estudios ya que la educación concertada posee un gran valor por su aportación al sistema educativo de Castilla y León. Por eso es importante garantizar la necesaria estabilidad de nuestro sistema educativo e impulsar medidas que refuercen tanto el derecho de todos a una educación de calidad, como la libertad de enseñanza", ha indicado el secretario autonómico.

Así, pese a las dificultades, los profesionales de los centros de Escuelas Católicas tendrán de nuevo este curso que trabajar duro para que sus alumnos y familias sigan satisfechos y mantengan su confianza en un proyecto común avalado por su experiencia, calidad, estabilidad, innovación y compromiso, un modelo educativo que mantiene su apuesta por la educación integral de los alumnos, por una educación en valores sustentada por una atención individualizada y un seguimiento constante de cada niño.