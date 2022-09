Ana Barceló optarà a ser la candidata del PSPV a l'Alcaldia d'Alacant en 2023

Davant la possibilitat que es presente alguna altra candidatura al procés de primàries que arranca aquest mes i que culminarà a l'octubre, les mateixes fonts han fet una crida a la "prudència" i a respectar el calendari previst.

D'aquesta manera, Barceló es perfila com a alcaldable d'Alacant i perd força l'opció de la consellera d'Universitats, Josefina Bueno, que també s'havia escoltat per al lloc.

EXTENSA TRAJECTÒRIA POLÍTICA

Ana Barceló té una extensa trajectòria política i és una persona de màxima confiança del president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig.

La que va ser també alcaldessa de Saix va ostentar el càrrec de consellera de Sanitat entre els anys 2019 i 2021, fins que el passat mes de maig va deixar el càrrec per a ser la nova síndica del PSPV en Les Corts. Abans d'accedir a l'Alcaldia de Saix en 2003, va exercir com a advocada a la ciutat d'Alacant i va ser professora de la Universitat.

L'opció de Barceló com a candidata a l'Alcaldia d'Alacant per a disputar-li la vara de comandament als 'populars' -Luis Barcala és l'alcalde en un equip de govern en el qual també hi ha representació de Ciutadans- arriba després d'un període de crisi interna en l'agrupació del PSPV-PSOE en la capital, que es va aguditzar amb la dimissió del portaveu del grup municipal que fóra alcaldable en 2019, Francesc Sanguino.

Aquest va denunciar el passat mes de juliol davant la direcció nacional del PSOE l'existència d'un grup municipal "paral·lel" creat i dirigit per l'exsenador socialista Ángel Franco amb la connivència del secretari general local, Miguel Millana, i de regidors i diversos assessors que va demanar cessar quan encara ocupava el càrrec de portaveu del grup municipal. Finalment, Sanguino va dimitir del portaveu, que actualment ocupa Millana.