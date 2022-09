Aiju i l'Euipo creen una ferramenta educativa per a ensenyar a xiquets els perills dels joguets falsificats

20M EP

NOTICIA

L'Institut Tecnològic del producte infantil i d'oci (Aiju), amb el suport de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (Euipo), ha creat la ferramenta educativa gratuïta 'SAFEorFAKE' per a l'arrancada del curs escolar que té com a objectiu ensenyar als xiquets la importància de la propietat intel·lectual en la societat i el risc que els joguets falsificats suposen per a la salut, el medi ambient i l'economia.