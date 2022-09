El "delicado" momento en el que Bárbara Rey presenció su propia boda en el rodaje de 'Cristo y Rey', la serie sobre parte de su vida

Los actores Jaime Lorente y Belén Cuesta han emprendio uno de los retos más complejos de su carrera: meterse en la piel de dos personajes reales que están en la memoria de varias generaciones: Bárbara Rey y Ángel Cristo.

Ambos protagonizan la serie Cristo y Rey, que ha presentado Atresmedia en el FesTVal de televisión de Vitoria y en el que ambos intérpretes hablaron de lo especial que es interpretar una historia real, máxime cuando una de las personas sobre las que se habla, Bárbara Rey, aún vive y cuando sus descendientes, como Sofía Cristo, hija del matrimonio entre la vedette y el domador, van a ver cómo se recrean nueve años de su propia vida y sus recuerdos.

Y es que Bárbara Rey pasó más de 30 horas hablando con los creadores de la serie, entre ellos Daniel Écija, que también hablaron largo y tendido con Payasito (ya fallecido), el mejor amigo de Ángel Cristo, un tiempo por el que se "compensó económicamente" a ambos.

Además de dar el visto bueno a que Cristo y Rey se llevara a cabo y aportar sus propios recuerdos y experiencias, Bárbara Rey y su hija Sofía estuvieron presentes durante el rodaje de la serie, algo que vivieron de cerca tanto Jaime Lorente como Belén Cuesta.

"Sofía ha venido en algunas ocasiones al set y dada la cercanía con los personajes es un tema muy delicado", explicaba Lorente. "Vino un par de veces al rodaje y hubo buenas sensaciones. Había una emoción...", hacía ver el actor.

"Bárbara ha venido al rodaje, el día que rodábamos su boda, lo que era muy emotivo para ella. Ahora mismo no sé si le han enseñado algo o no, pero ha estado muy cerca y ha sido una suerte tenerlas", hacía ver Belén Cuesta.

¿Hablaron la actriz y Bárbar Rey durante sus conversaciones sobre el rey Juan Carlos I o sobre la parte más oscura de su vida? "Ni me lo ha contado ni yo he querido preguntar", deja claro Cuesta.

"Como actriz me interesaba lo que se contaba en el guion. Me ha contado muchas cosas que no se ven en la serie o que no se saben, pero que no van por ahí, sino sobre su vida íntima y que a mí me han ayudado a entenderla. Preferí que me contara ella que preguntarle", decía la actriz.