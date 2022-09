PP señala retraso "de 3 años" en las obras de Monte Cantabria y pide volver a pedir incluirlo en el 1,5% Cultural

Como ha señalado en rueda de prensa la concejal del PP Penélope Ramírez, el proyecto del Monte Cantabria "va apareciendo y desapareciendo de la Concejalía de Patrimonio".

En este sentido, ha insistido en que las obras de desbroce y conservación "están bien, pero llegan tres años después de haberse anunciado", a lo que ha sumado que "se producen también tras muchas peticiones y preguntas por parte del PP".

A juicio de la edil 'popular', pese a este desarrollo de los trabajos, "luego no hay previsión, no se sabe nada de la conservación y el mantenimiento después de estas obras", por lo que ha considerado que "no sirve de nada ir de anuncio en anuncio, si luego no se es más ambicioso".

En este sentido, se ha preguntado Ramírez "¿qué va a pasar con las siguientes fases?" del proyecto de Monte Cantabria, ya que, como ha lamentado, "no se sabe ni cómo ni cuándo se van a desarrollar, como mucho, habrá un epígrafe para ello en los presupuestos municipales del año que viene".

Ha hecho especial hincapié en si "se va a volver a intentar de nuevo pedir el 1,5% Cultural, como ya se hizo en la anterior Legislatura y se logró para el Camino de Santiago en la ciudad o para el Puente de Piedra".

"Pero esto -ha criticado Penélope Ramírez- es un tema que requiere trabajo y perseverancia, para poder conseguir lo mejor para la ciudad, y ése es un principio que no vemos en este Gobierno municipal, no tiene ese impulso político en el tema de patrimonio".

Por eso, frente a ello, ha planteado "que, una vez que finalicen las obras, se desarrollen visitas guiadas", algo que "parece mentira que no se le esté sacando todo el partido que tiene el Monte Cantabria", a lo que ha sumado "acondicionar el entorno, mantener lo desarrollado ya en las obras y construir un mirador".

"En definitiva, que se demuestre más interés que el mero trámite en una cuestión que merece tanto cariño como es nuestro patrimonio", ha finalizado la concejal del PP en Logroño.