Fundación LAB Mediterráneo analiza en una jornada buenas prácticas de emprendimiento e innovación en España e Israel

Así, lo ha señalado el presidente de la Fundación, Alberto Gutiérrez, en la presentación de esta jornada de intercambio de buenas prácticas entre España e Israel, que se ha celebrado en el Auditorio Paco Pons de EDEM Escuela de Empresarios, junto con la Cámara de Comercio e Industria Hispano-Israelí y la Embajada de Israel en España y Marina de Empresas con el objetivo de seguir aprendiendo de los mejores.

Al respecto, Gutiérrez ha explicado que uno de los objetivos de Fundación LAB es precisamente "aprender del conocimiento de fuera para traerlo aquí". "Tenemos que abrir nuestras mentes, aprender de otros, de los mejores, a ser una sociedad ilimitada", ha recalcado.

Además, ha detallado que este proyecto buscar promover la creación y atracción de startups de carácter tecnológico en la Comunitat; atraer empresas tecnológicas, nacionales e internacionales con el consiguiente efecto tractor que ello supone; ayudar en la digitalización y transformación digital de empresas que no sean de origen tecnológico; contribuir a aumentar la inversión privada en Innovación y en I+D y promover la investigación.

Por su parte, la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, ha subrayado que la valenciana es una de las comunidades "más vibrantes e innovadoras" y ha reconocido el valor de València como centro de innovación. Por ello, ha mostrado el interés de su país en "estrechar los lazos empresariales, tecnológicos y científicos, cambiar experiencias e incrementar el diálogo". "Tenemos muchos elementos que pueden formar una sinergia muy importante", ha constatado la embajadora.

A continuación, el speaker and consultant Assaf Luxembourg ha impartido la ponencia 'Hacking' Start-Up Nation: Israel's entrepreneurial mindset and how to benefit from it', en la que ha desgranado los elementos que han llevado a su país al éxito y que pasan por encontrar "qué te hace único y valioso, buscar en qué se puede ser los mejores". "Si nosotros lo hemos hecho cualquiera lo puede hacer, sobre todo València", ha garantizado.

Además, ha destacado que este conglomerado de excelencia debe regirse por la "coopetition", el nuevo concepto surgido como mezcla de "cooperation" y "competition", ya que hay que "competir sin matar para crecer y para lograrlo a las empresas también les interesa cooperar".

COMPARTIR EXPERIENCIAS

Asimismo, en la jornada también se han compartido experiencias empresariales en un panel de movilidad y, posteriormente, en un panel sobre sostenibilidad con el foco en alimentación. En el primero de ellos, el director general de Lanzadera y vicesecretario de Fundación LAB Mediterráneo, Javier Jiménez, ha destacado que "la movilidad está cambiando nuestros hábitos laborales y domésticos" y que hay que "analizar para saber hacia dónde se dirige su desarrollo".

Al respecto, el responsable de Organización de Mercadona, Nichan Bakkalian, ha explicado la solución de movilidad aplicada para resolver la congestión de tráfico que suponía la puesta en marcha de su sede corporativa en Albalat dels Sorells (Valencia), que albergará a más de 3.000 personas, al concentrarse la entrada de 8.00 a 9.00 horas. Esto suponía que recorrer los últimos 500 metros desde la rotonda podían costar 15 minutos, más que el resto.

Al respecto, ha apuntado "la movilidad en la Comunitat Valenciana nos tiene acostumbrados, en su mayoría, a no tardar más de 30 minutos en los desplazamientos al trabajo, algo inusual en territorios como Madrid o Barcelona en sus áreas metropolitanas".

Por su parte, Juan Vicén Balaguer, cofundador y CMO de Zeleros, ha subrayado que Zeleros "es mucho más que tecnología, hemos crecido y desarrollado equipos de trabajo multidisciplinares que apuestan por el negocio, las relaciones institucionales y la legislación para desarrollar este nuevo medio de transporte sostenible".

Posteriormente, se ha debatido en un panel sobre sostenibilidad con foco en alimentación, moderado por Gil Gidron, presidente de la Cámara de Comercio España-Israel y del fondo Cardumen Capital quien ha recalcado que la sostenibilidad "es sin duda uno de los principales retos de este siglo". Así, ha señalado que durante las últimas décadas se ha conseguido "elevar la concienciación acerca de su importancia en materia de extracción, producción y consumo de recursos, así como la relación que la humanidad tiene con el medio ambiente".

SOSTENIBILIDAD, VENTAJA COMPETITIVA

En su intervención, Juanjo Mestre, CEO y cofundador de Dcycle ha destacado que la sostenibilidad "no es solo una responsabilidad, también es una ventaja competitiva", mientras que el fundador de Automato Robotics, Eyal Udassin, ha expuesto la importancia de la labor de su empresa que "está ayudando a resolver la crisis laboral internacional en la agricultura mediante el desarrollo de robots para invernaderos".