Entrevista

La productividad de Mon Laferte parece no tener límites. Entre 2021 y 2022 ha compuesto y publicado tres álbumes: Vivo sola con mis monstruos, Seis y 1940 Carmen. Además, ha sido madre de Joel, su primer bebé.

Con todo ello regresa a los escenarios en una gira internacional para rodar los nuevos temas. También para seguir deleitando a su público con esas canciones de su repertorio que hacen de ella la artista chilena más escuchada de Spotify o la más nominada en una sola edición de los Latin Grammy Awards.

¿Qué se va a encontrar el público en sus directos?Soy bastante pasional en el escenario y me gusta mucho el rollo teatral, contar historias. Me parece que el vivo es una instancia para eso, para aprovechar lo que es el escenario. Tengo unos musicazos que tocan increíble lo que me ayuda a interpretar. En mis performances hay algo de punk desenfrenado.

¿De España qué es lo que más le atrae?La gente, definitivamente, es muy interesante. A mí lo que más me gusta son las personas y en España siempre me han recibido muy bien. He conocido gente muy interesante y no te hablo de celebridades, te hablo del día a día, de ir por la calle y encontrar a alguien de manera casual, no sé, en un restaurante. Me gusta mucho España. Tengo ganas de ir a pasar un tiempo y vivir ahí un ratito y hacer planes por mero placer.

¿Y dónde le gustaría instalarse?Pues para empezar en Madrid, ¿no? Barcelona es un sitio que me gusta mucho también. Y Bilbao podría ser una posibilidad.

El año pasado lanzó dos álbumes de estudio. Seis, dedicado a Chavela Vargas, el primero de ellos. ¿De qué manera se siente conectada con la cantante mexicana?Lo primero porque soy mexicana por decisión, como Chavela. También esta cosa bohemia, esta cosa de entregarse mucho a la canción, vivirla, es algo que me encanta de ella y que yo intento hacer: desvivirme y vivir en cada interpretación sobre el escenario. Amo mucho a Chavela por eso.

El segundo disco del 2021 fue 1940 Carmen, compuesto en Los Ángeles mientras intentaba quedarse embarazada, ¿cómo se reflejó ese proceso en el disco?Uy, eso sí que fue una locura. Entonces me inyectaba hormonas para embarazarme y estaba supersensible así que empecé a escribir para no volverme loca... Siempre me sirve mucho escribir canciones. Pero claro, al final terminé volviéndome más loca porque sentía que tenía que terminar un disco que nadie me pidió que hiciera. Hoy ya ha pasado un año, miro hacia atrás y lo recuerdo con mucho amor y también siento el caos al pensar en todo lo que estaba viviendo.

Enhorabuena por el disco y enhorabuena por la maternidad. ¿Cómo la está viviendo?Bien, es hermoso. La verdad, soy muy feliz. Aunque también en estos días hay momentos difíciles. Pero en general estoy muy contenta. Es algo que definitivamente tenía que vivir.

Entre sus facetas artísticas también está la pintura. ¿Cómo definiría su estilo? ¿Qué reflejan sus cuadros?Lo que hago tiene algo de Street Art, me gusta. He andado haciendo muchos murales por ahí. Pero también tiene algo del arte de Latinoamérica. Lo que yo hago es pintar lo que siento, lo que pienso, mis reflexiones. Eso es lo que está en el lienzo.

Por otra parte, es conocido su compromiso con el feminismo, los derechos LGBTI+ o la política en Chile. ¿Le genera conflictos posicionarse públicamente?La verdad es que no es algo que me preocupe. Tampoco soy una activista que vivo todo el tiempo como tal. Solo a veces expreso mi opinión y mi sentir, solo a veces. De pronto pasa algo a nivel nacional o mundial y todo el mundo tiene que opinar sobre ese tema. Y si no opinas es como que el mundo de las redes se te va encima y te dice: 'Oye, no pusiste el hashtag o no opinaste al respecto'. Hoy más que nunca, las redes son algo que realmente ya no me importan tanto. Intento mantener esa libertad de opinar cuando me da la gana opinar y cuando no, pues también.

Definió su aparición en los Grammy con el pecho pintado con "en Chile torturan, violan y matan" como una performance. ¿Qué aprendió de ese momento?La verdad, miro hacia atrás y digo: 'Me gustó la acción'. Siento que se puede. Me gustó ser libre de expresarme. Lo que no me gusta es que en Chile torturen, violen y maten, por supuesto. No hubiese querido tener que hacer algo así, pero sentí la necesidad de hacerlo. Ahora, si te hablo del acto en sí, te digo que me gustó sentirme libre de expresarme.

¿Y qué relación tiene actualmente con su país natal?Estoy siempre muy pendiente. Mi familia vive allí. Tengo mi mamá, mi papá, mi hermana, mis sobrinos. Viajo regularmente, por lo que mi relación con Chile es muy cercana. Sigue siendo mi país.