Empieza el calentamiento para la Diada: la izquierda independentista llama a movilizarse pese al "desencanto"

La izquierda independentista ha hecho un llamamiento a volverse a movilizar por la Diada a pesar del "desencanto" en el movimiento. La CUP y las organizaciones Arran, Alerta Solidària, COS, SEPC y Endavant han convocado varias movilizaciones en Barcelona, Lleida, Girona y Reus para el 11 de septiembre.

La portavoz de Arran, Marina Gispert, ha destacado que hay que salir a las calles "en un contexto muy marcado por la crisis" y hacerlo "no solo por la por la independencia, sino por una ruptura con el Estado". Gispert ha recordado que durante dos años no se han podido hacer grandes movilizaciones por la pandemia, y ha pedido recuperarlas. Por otro lado, ha reivindicado "el independentismo de izquierdas y de ruptura, que no busca negociar con el Estado".

Preguntados por si los rifirrafes en el movimiento independentista pueden desmovilizar a la ciudadanía, Gispert ha admitido que hay "cierto desencanto" después del 1-O. Por eso, ha dicho, hacen este llamamiento a "volver a ocupar las calles". Y ha subrayado la importancia de hacerlo en un momento de encarecimiento de precios y de los suministros básicos que comportará un incremento de la precariedad.

Este año, las movilizaciones principales tendrán lugar en Barcelona, Lleida, Reus y Girona. La de Barcelona empezará las seis y media en Plaza Urquinaona y posteriormente habrá un acto político en Plaza Comercial. En Barcelona el conjunto de la izquierda independentista se sumará al acto de homenaje a Gustau Muñoz que organiza Arran en la calle Ferran a las 10 y posteriormente a la manifestación juvenil.

En Lleida, la manifestación tendrá lugar a las 12 horas en la Plaza de la Paeria y a las 13 horas tendrá lugar el acto político en la Avenida de Blondel.

En Reus la manifestación empezará a 19.30 horas en el Mercat Central, y una hora más se hará el acto político en el Cementiri Vell.

En Girona la manifestación empezará a las 17 horas en la Avenida de Ramon Folch.

Las organizaciones han presentado las protestas en una rueda de prensa ante el Born CCC, a la que también ha asistido el diputado Carles Riera.

La izquierda independentista protagonizará estas movilizaciones, pero la CUP probablemente también participará en las manifestaciones de la ANC y Òmnium, por la tarde.