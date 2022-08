La demoledora carta que John Lennon le escribió a Paul McCartney en los años 70 se vende por 70.000 euros

En los años 70 John Lennon y Paul McCartney, miembros de The Beatles, andaban a la gresca por cuestiones de derechos de autor de sus discos y canciones y por cuestiones creativas.

Eso acabó plasmado en una carta que John Lennon le escribió a Paul McCartney y que ahora ha sido vendida en la casa de subastas Gottahaverockandroll por un total de 70.000 (prácticamente la misma cantidad en euros).

La carta la envió John Lennon días después de que Paul McCartney apareciera una entrevista en la que se criticaba John y a The Beatles en una edición de noviembre de 1971 de la revista musical británica Melody Maker.

Lennon le reprocha a Paul que se queje del dinero que recibe de The Beatles y que quisiera descartar la canción Imagine.

"Hace dos semanas te pedí por teléfono que nos reuniéramos sin asesores, y que decidiéramos lo que queríamos, y especialmente hice hincapié en "Maclen", que es nuestra principal preocupación, pero te negaste, ¿verdad? Dijiste que si no hacíamos lo que querías, nos demandarías de nuevo, y que 'Ringo y George te van a romper John', etc., etc. Ese día fui bastante directo contigo, y trataste de derribarme con tu "lógica" emocional. Si no eres el agresor (como afirmas), ¿quién demonios nos llevó a los tribunales y se cagó en nosotros en público?", escribía Lennon en la misiva, entre otras cosas.