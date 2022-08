La presentadora Ellen DeGeneres ha lamentado la muerte de su expareja, Anne Heche, a través de sus redes sociales. La cómica se ha pronunciado apenas una hora después de conocerse el fallecimiento de la actriz.

"Este es un día triste. Mando a los hijos de Anne, a su familia y a sus amigos todo mi amor", ha expresado la cómica a través de un comunicado en Instagram y en Twitter.

La humorista, que salió con Heche en la década de los 90, fue preguntada el pasado lunes por el delicado estado de salud de la intérprete. El pasado 5 de agosto, esta impactó con su coche en una vivienda de Los Ángeles, lo que le provocó heridas muy graves y le llevó a entrar en estado de coma.

"No. No he hablado con Anne, no lo he hecho. No estamos en contacto, así que no sabría decirte", respondió la presentadora a los paparazzi a la salida del restaurante True Lune, en Santa Bárbara, California.

La actriz y la presentadora conformaron una de las primeras parejas de Hollywood en asumir públicamente su homosexualidad. Estuvieron juntas entre 1997 y 2000, año en el que decidieron seguir caminos separados, y tras el que la intérprete se decantó por el ostracismo.

Según contó Heche en el programa Dancing with the Stars, ambas se conocieron en una fiesta organizada por la revista Vanity Fair. Por aquellos años los prejuicios de la época afectaron a su relación, aunque estas hicieron frente a los comentarios y reivindicaron su amor en numerosas apariciones públicas.

Sus representantes, de hecho, les habían aconsejado que no airearan sus sentimientos con tanta facilidad porque ello podría perjudicar sus carreras profesionales.