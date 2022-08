Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, ha revelado que recibió una llamada para participar en el programa Pesadilla en el paraíso. "Yo no quiero ir a ningún reality ahora mismo. Yo no voy a dejar a mi niña sola dos meses, el año que viene igual...", ha dicho en sus redes.

Asimismo, explica que su vida "no es como muchos quieren la pintar" y que su objetivo es abrir su "propio tanatorio". "Si yo quisiera ir a un reality, en diez años me han ofrecido infinidad de cosas y hubiese podido hablar lo que no hay en los escritos", asegura Aldón.

La revista Semana, por su parte, detalla que la joven de 22 años ha explicado también a sus seguidores que sí iría a Supervivientes, porque ha visto "todas y cada una de las ediciones", pero que sus "problemas de alimentación" se lo impiden por el momento.

"Tengo que coger por lo menos 20 kilos, si no 30", ha dicho Aldón, que añade que no está cómoda hablando de este asunto y que lo hará cuando se sienta "segura". Por otro lado, ha contado que cuando se ha sentado en un plató de televisión le tiemblan las piernas.

Aldón asegura que su madre "poco a poco está mejor" y ha recordado que "siempre ha estado al lado de su marido", José Ortega Cano, "hasta cuando estuvo en la cárcel". "Que nos fuimos para estar con él en Zaragoza. Yo y ella", ha aseverado la joven.