Tu horóscopo diario: sábado 6 de agosto de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 6 de agosto de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ten precaución con los gastos, el dinero se te puede ir de las manos con una gran facilidad, sobre todo ahora que gracias a la influencia de Júpiter te encuentras más optimista y entusiasta de lo habitual. Debes moderarte un poco más o pronto lo vas a lamentar. Además de esto, hoy podrías llevarte algún desengaño.

Tauro

Una vez que empiezas a recorrer un camino ya no lo abandonas hasta que no llegas al final, aunque para ello pasen años o te pongan delante de tus ojos otros caminos mejores. Lo mismo te sucede también en el amor, una vez que luchas por alguien ya no te desvías de tu camino, aunque haya otros mucho mejores.

Géminis

A menudo, y sin saber por qué, te dominan los nervios, el estrés y la inestabilidad. Aunque todo vaya bien eso no te calma ni te trae la paz, sino que buscas constantemente otros caminos. Hoy puedes pasar un día especialmente desasosegado cuando en realidad tendrías razones para estar triunfante y satisfecho.

Cáncer

Estás viviendo un momento de grandes altibajos emocionales e inestabilidad. De repente te ves recorriendo un camino que te llevará a una vida sumamente feliz, pero otras veces te chocas de bruces con la realidad y te sientes atado a una vida que cada vez te ahoga más. Pero la verdadera realidad no es ni lo uno ni lo otro.

Leo

Las grandes influencias astrales benéficas que en estos momentos te están impulsando te dan alas para hacer toda clase de proyectos y tomar todo tipo de iniciativas. La verdad es que todo eso te conviene por qué te encuentras en una etapa cada vez más favorable. Este verano te convendría hacer de todo menos descansar.

Virgo

Al fin vas a poder descansar o relajarte un poco, no solo tu cuerpo sino especialmente tu cabeza, que es quien más sufre por las constantes tensiones y la inmensa actividad a la que la sometes. Pero ahora encontrarás por fin la paz, aunque solo sea por un día, al fin todo está controlado y ya puedes entregarte al descanso.

Libra

Aunque todo esté bien y la paz reine a tu alrededor no consigues encontrar la deseada armonía y felicidad que esperabas. Sin que haya causa justificada o por algún imprevisto de poca importancia te entregas fácilmente al pesimismo o la melancolía que van minando tu alegría de vivir y también tu vida sentimental.

Escorpio

La Luna transita por tu signo y eso te traerá suerte en tus asuntos, sobre todo los del corazón, y además te dará un brillo ante los demás mayor del que ya sueles tener por naturaleza. Además, todo esto se verá más potenciado porque te esperan buenas noticias y éxitos en tus asuntos mundanos y de carácter material.

Sagitario

Te encuentras en un momento de gran optimismo, y crees sinceramente que todos tus sueños se pueden hacer realidad, por complicados o difíciles que estos sean, y para ello estás dispuesto a hacer grandes sacrificios o apostar muy fuerte. Por eso es posible que lo pases mal, pero tienes posibilidades de conseguirlo.

Capricornio

Estás en un momento astrológico favorable, aunque eso no te impide que muchas veces te entregues a las mayores angustias y lo veas todo negro. Pero lo cierto es que, en muchos aspectos, te llega la hora de recoger los frutos o de llegar a esa cima por la que suspiras desde hace años. Muy pronto te pasará algo muy bueno.

Acuario

Aunque las angustias sean grandes o las adversidades amenacen con hacerte sucumbir nunca pierdes tu fe en la protección de Dios o del destino. Ya has salido de muchos malos momentos y volverás a salir también de otros muchos, y también ahora vas a superar, de forma inesperada, una fuerte crisis material o emocional.

Piscis

Por azares del destino vas a tener que elegir entre dos caminos o dos posibilidades, o incluso dos posibles amores, pero piensa bien las cosas porque podrías elegir el peor sin darte cuenta, precisamente porque ese parecerá el más atractivo. Este es un momento para actuar con la cabeza y dejar el corazón un poco de lado.