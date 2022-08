Los Backstreet Boys anuncian el lanzamiento de su álbum navideño para este 2022

Los Backstreet Boys son una de las boybands más longevas que, durante 29 años, han creado numerosos éxitos en la música pop, convirtiéndoles en uno de los grupos más influyentes de la industria.

A principios de 2019, BSB lanzó su décimo álbum, DNA, nominado a los Premios Grammy. El sencillo Don't Go Breaking My Heart fue aclamado por la crítica, además de encabezar las listas de éxitos globales y hacerse con dos nominaciones a los Grammy 2019 en las categorías Mejor duo pop y Mejor actuación grupal.

La banda estadounidense anuncia ahora el lanzamiento de su álbum navideño A Very Backstreet Christmas, que verá la luz el 14 de octubre de 2022 aunque ya está disponible para la preventa.

El grupo ha querido compaginar, en el que será su primer disco navideño, clásicos atemporales como White Christmas, Silent Night, y Have Yourself A Merry Little Christmas, junto con tres nuevos temas navideños de composición original, Christmas In New York, Together y Happy Days.

La banda se encuentra actualmente de gira por Norteamérica con DNA World Tour, aunque tienen fechas previstas para España, el 4 de octubre actuarán en Madrid, en el WiZink Centre, y el 6 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.