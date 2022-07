Tu horóscopo diario: lunes 1 de agosto de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 1 de agosto de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Marte se hallará disonante y esto lo vas a notar porque hoy tendrás los nervios a flor de piel y te mostrarás más testarudo y radical de lo habitual, por cualquier cosa sin importancia puedes estallar en cólera y hasta incluso romper alguna relación de amistad. Pero solo es una tormenta pasajera, debes tratar de calmarte.

Tauro

El amor te va a casuar preocupaciones o sufrimientos. Una relación muy importante para ti no acaba de salir del modo que tú desearías, siempre luchas por esa persona, pero nunca llegas a tenerla del todo. Cada día que va pasando sospechas más que los sueños van por un lado, pero la realidad podría ir en otra dirección.

Géminis

Hoy los planetas no estarán del todo en tu favor y eso te hará mostrarte más impaciente de lo habitual, correr más riesgos o dejar un camino que ya lo tenías bien encauzado para, de repente, dar un giro radical y meterte en otro asunto completamente distinto, tirando por la borda una situación más segura y floreciente.

Cáncer

Estás pensando seriamente en dar un gran cambio a tu vida, quizás irte muy lejos y empezar de nuevo en otro sitio y con otras relaciones distintas. Crees que de este modo se solucionarán tus agobios y tu alma hallará la verdadera paz, pero esto un gran error porque solo cambiará el sitio, pero tú seguirás siendo el mismo.

Leo

Debes tener precaución con las discusiones y conflictos familiares, con tu pareja o tus hijos, hoy los ánimos van a estar muy calientes y cualquier pequeño incidente se te puede ir de las manos y traerte consecuencias que luego te entristecerían. Lo que solo era un apasionado debate al final podría conducirte a una crisis.

Virgo

Debes dejar de lado el pasado y poner todas tus energías e ilusiones en el futuro. En el fondo lo que se ha marchado de tu vida te convenía y en realidad te ha hecho un favor. Pero lo que verdaderamente merece la pena está por venir, tanto en el amor como en otros ámbitos. Es tiempo de esperanza aunque no lo creas.

Libra

Todo marcha estupendamente o al menos así lo ven quienes te rodean, sin embargo, tú no terminas de relajarte o de sentirte bien, como si algo en tu interior presintiera que pronto tendrás que afrontar algo malo o que tus pies se apoyan sobre arenas movedizas. No debes preocuparte, todo está bien, nada te amenaza.

Escorpio

El nuevo mes se presenta con excelentes perspectivas económicas y materiales, incluso es posible que te tenga reservada una sorpresa o que encuentres ayudas inesperadas. La influencia del Sol te augura éxitos materiales o algún golpe de suerte en ese ámbito, incluso serás afortunado si tienes que trabajar en este mes.

Sagitario

La felicidad está llamando a tu puerta a comienzos de este mes de ocio y vacaciones, pero si tuvieras que trabajar también va a suceder lo mismo. Es un momento ideal para el amor y la amistad, para cultivar lo que tienes y también para abrirte a otras nuevas relaciones. También tú vas a dar lo mejor de ti como persona.

Capricornio

En este día en el que muchos comienzan las vacaciones tú tienes ganas de hacer muchas cosas, viajar, moverte, resolver los asuntos que estaban pendientes, o simplemente trabajar, en el caso de que tú no puedas disfrutar de esas vacaciones. Es un buen momento para ti, tú lo presientes y por ello quieres movilizarte.

Acuario

El nuevo mes se inicia con bloqueos y dificultades para ti, y no importa si comienzas tus vacaciones o si tienes que trabajar. No hay que esperar grandes infortunios, pero en general todo tiende a torcerse un poco o a salir de un modo distinto a como lo tenías planeado. No te preocupes, tan solo es una tendencia pasajera.

Piscis

No escuches los cantos de sirenas ni los aullidos de los lobos, sigue adelante confiado y haz de tripas corazón. No dejes que nada te haga decaer, si tienes que trabajar lucha y da lo mejor de ti, y si comienzas tus vacaciones hazlo con ilusión y disfruta de ese ocio que tienes tan merecido. Los miedos solo están en tu cabeza.