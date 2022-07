L'Ajuntament farà un nou conveni per al Mestalla però exigeix al València CF complir compromisos "sense rebaixes"

L'alcalde de València, Joan Ribó, la vicealcaldesa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la regidora d'espai públic Lucía Beamud han mantingut aquest divendres una reunió amb la representant del màxim accionista del València CF, Layhoon Chan, per a parlar de la construcció del nou estadi del club esportiu.

Es dona la circumstància que la trobada s'ha produït just el dia en el qual el ple del Consell ha aprovat l'acord de resolució anticipada i declaració de caducitat de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) València CF, el manteniment de les determinacions del pla i la declaració d'àmbits estratègics de qualificació urbana.

L'alcalde, Joan Ribó, ha precisat que treballen "sense tindre la documentació" referent a la caducitat de l'ATE, però han establit que el nou esborrany que es redacte ha de complir les condicions de la "caducada" actuació: un estadi amb capacitat de 70.000 espectadors, un poliesportiu de Benicalap de l'any 2022, amb els preus de 2022, i l'acord ha de contemplar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a pal·liar la pobresa energètica.

En eixe sentit, el màxim responsable municipal ha manifestat "la voluntat que aquest camp s'acabe d'una vegada, sobretot amb la perspectiva del Mundial de Futbol de 2030". "És un pas de fermesa", ha declarat Ribó, que afegit que "el València CF ha d'entendre que ha de complir aquestes condicions d'una vegada per sempre".

Per la seua banda, Layhoon Chan ha recalcat que en el moment de la reunió no comptava amb la documentació sobre l'aprovació de la caducitat de l'ATE, i ha afirmat que igual que l'Ajuntament, "han d'estudiar-la" per a partir d'ací "establir un nou conveni".

Així mateix, la representant del màxim accionista del València CF ha lamentat que "en aquest moment", fins que reben el nou esborrany de l'Ajuntament, es troben "en una situació de potser més incertesa enfront de la de fa tres setmanes", en referència als acords a aconseguits en l'última reunió mantinguda amb l'Ajuntament de València.

Igualment, Layhoon Chan ha traslladat a les autoritats de l'Ajuntament durant la reunió que "el club està més preparat que en cap altre moment, el temps és molt important, i és necessari treballar junts per a portar endavant aquest projecte tan important". "Estem molt prop de començar el projecte, d'arrancar, i per tant no s'hauria de començar des de zero", ha incidit.

"En qualsevol cas tinc confiança en el fet que treballarem junts per a solucionar les coses", ha destacat, encara que també ha subratllat que per a ella, aquesta reunió "ha sigut un pas cap enrere". No obstant açò, ha asseverat que "hi ha voluntat de les dos parts, del club i de l'ajuntament, sobre la base de que el projecte és molt rellevant i interessant per a la ciutat".

"EL MOMENT DE REVÀLIDA"

Per a Gómez, "els drets urbanístics de l'ATE han de tindre una corresponsabilitat o bidireccionalitat", que ha de manifestar-se en la construcció d'un estadi "capdavanter, capaç d'acollir la semifinal del Mundial de Futbol 2030", així com un poliesportiu "en condicions, noun poliesportiu low cost, com es mereixen els veïns i veïnes de Benicalap, que porten més d'una dècada esperant-ho". La titular de Desenvolupament Urbà ha aclarit que no s'admetrà res que supose "una rebaixa" i "no exigiran menys perquè en aquests moments és el moment de la revàlida".

D'altra banda, Lucía Beamud, ha expressat que "l'afició del València i els valencians es mereixen un estadi com cal, a l'altura de la ciutat de València", per la qual cosa "no es poden rebaixar les exigències de cap de les maneres". La responsable d'Espai Públic ha remarcat que "el poliesportiu de Benicalap és capita" i "es farà un seguiment exhaustiu en aquest sentit".

"UN POLIESPORTIU DE L'ANY 2022"

Pel que fa al poliesportiu de Benicalap, Ribó ha recalcat que el que volen és "un poliesportiu de l'any 2022, i amb preus del 2022". En eixe sentit, ha asseverat que el València CF "pot pensar que igual valen els preus d'abans, o que poden fer un poliesportiu de fa quinze anys, i no". El primer edil ha manifestat que volen "un poliesportiu en les condicions normals d'un barri, i en els preus que hi ha hui".

Finalment, l'alcalde ha afirmat respecte a la capacitat de l'estadi, que "es repense", perquè en qualsevol cas, li han traslladat al club que "és necessari que l'estadi tinga les condicions per a albergar 70.000 espectadors en els grans esdeveniments". A més, ha emplaçat el València CF a un pròxima reunió per a "preparar el nou esborrany al més prompte possible".