La Unió de Consumidors denuncia davant Fiscalia als organitzadors del cancel·lat Diversity València Festival

Fins avui, recorda l'associació ciutadana en un comunicat, la mercantil "no ha procedit a la devolució de l'import de les entrades a les persones consumidores afectades, el preu de les quals oscil·lava entre els 70 i 1.200 euros".

En la denúncia presentada davant la Fiscalia, la Unió de Consumidors considera que les explicacions facilitades per l'empresa són "totalment insuficients" i considera que la falta de devolució de l'import de les entrades, i en el seu cas, dels servicis addicionals com a accessos a la terrassa de l'Umbracle i /o zona Premium, suposa "una greu infracció civil i penal".

En aquest sentit, des que el passat mes de desembre de 2021 la mercantil Merci Entertaiment España SL informara de la realització del Diversity València Festival anunciant la participació d'artistes de renom internacional i el foment de la conscienciació mediambiental i la solidaritat social, "no consta que els artistes hagueren confirmat la seua participació ni que crearen projectes de conscienciació mediambiental i solidaris tal com publicitaban i van servir de reclam per a augmentar la venda d'entrades per a aquest festival".

A més, sosté la Unió de Consumidors, "en aquest període en cap moment la mercantil ha informat de complicacions o dificultats prèvies per a la realització de l'esdeveniment amb els artistes publicitats, i després de la comunicació de la seua cancel·lació tampoc ha informat del procediment per a la devolució de l'import de les entrades ni ha procedit a la devolució del mateix".

Tal com s'han desenvolupat els fets, la Unió de Consumidors sol·licita que s'investigue "si la mercantil o els seus administradors van tindre intenció efectiva de realitzar l'esdeveniment publicitat, van concertar contractes amb els artistes per a la seua realització o es van limitar a obtindre el corresponent benefici econòmic amb la venda de les entrades".

Per tant, creu que ha d'investigar-se "si ha existit una roïna gestió per part dels administradors de Merci Entertaiment España, SL, i se'ls requerisca perquè procedisquen a la immediata devolució de l'import de les entrades, sol·licitant que en el procediment que poguera instruir-se, es duguen a terme els embargaments necessaris sobre els béns de l'empresa i dels seus administradors i/o beneficiaris dels imports obtinguts per la venda de les mateixes, a fi de que puga fer-se front a les responsabilitats econòmiques que puguen derivar-se".

"POSSIBLE DELICTE D'ESTAFA"

En aquesta línia, l'entitat ha sol·licitat a la Fiscalia Provincial de València l'obertura de diligències preprocessals civils en defensa de les persones afectades per la falta de la devolució dels imports abonats per la venda d'entrades, així com l'inici de diligències d'investigació penal per si dels fets descrits "es determinara la possible comissió de delictes d'estafa i contra drets de les persones consumidores".

La Unió de Consumidors es personarà en els procediments judicials a fi de requerir a l'empresa organitzadora a la devolució íntegra dels imports obtinguts amb la venda de les entrades, així com exigir les responsabilitats dels responsables en el greu perjuí econòmic patit per les persones afectades.

En tot cas, afig, instarà les administracions competents al fet que incremente la vigilància i supervisió de les empreses organitzadores d'aquest tipus d'esdeveniments per a assegurar que no es repetisquen novament aquestes situacions, exigint les fiances i assegurances necessàries perquè les persones consumidores puguen recuperar els imports abonats per al cas que no s'arribara a realitzar.

Finalment, la Unió de Consumidors recomana a totes les persones afectades que remeten una comunicació a l'empresa a fi de sol·licitar la devolució dels imports abonats per les entrades, així com recopilar i conservar els justificants d'abonament i les entrades a fi de remetre'ls en el seu moment als procediments judicials individuals o col·lectius que s'iniciaran per al cas que l'empresa organitzadora no procedisca a la devolució dels imports reclamats.

OCU EXIGEIX REEMBOSSAMENT EN 7 DIES

Per la seua banda, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) exigeix el reembossament als consumidors de les entrades del Diversity València Festival en un termini màxim de 7 dies, i si escau, d'un càrrec afegit per danys i perjuís.

L'organització apunta que el pagament de les entrades podia realitzar-se a través de diferents plataformes com El Corte Inglés, Ticketmaster o See Tiquets. I, encara que algunes ja han procedit a reembossar l'import -com és el cas de la plataforma d'El Corte Inglés-, "altres com See Tiquets continuen sense reembossar la quantitat als usuaris".

En aquest últim cas, precisen, la plataforma exposa que encara no ha rebut els diners de l'empresa organitzadora per a retornar l'import als seus clients. No obstant açò, OCU recorda que la plataforma de venda que actua com a intermediària és responsable directa i, per tant, té l'obligació de retornar l'import als compradors el més prompte possible, sense esperar a rebre l'import dels organitzadors.

Addicionalment, davant aquesta situació, OCU sol·licita a la Generalitat "la mediació immediata entre les empreses responsables i els consumidors afectats perquè aquest puguen recuperar els seus diners el més prompte possible i sense cost algun". Tot açò amb la finalitat d'evitar abusos com els ocorreguts amb les cancel·lacions d'esdeveniments pel coronavirus.

En qualsevol cas, aquest estiu OCU posa a la disposició dels consumidors una web d'ajuda a la reclamació en tot tipus d'incidents relacionats amb les activitats d'oci.